新加坡将研究议员津贴与部长薪金基准脱钩

POLITICAL SALARIES REVIEW

为计入通货膨胀，国会议员津贴仍将从每月13,750新元上调至18,500新元

目前，国会议员的津贴与入门级MR4基准年薪挂钩，为其年薪的17.5%。 图片来源：商业时报资料照片

【新加坡】公共服务统筹部长Chan Chun Sing于周二（9月8日）表示，一项研究正在进行中，旨在为国会议员和市长的津贴额度建立一个与入门级部长薪金基准脱钩的新基础。

他说，政治职务薪金检讨委员会注意到，对国会议员和市长等社区相关职务的考量，可能与全职政治职务担任者有所不同。

该委员会建议政府研究一种薪酬结构，该结构需确保这些职务的担任者获得足够的酬劳以履行职责，同时又不必与入门级部长的MR4基准挂钩。

Chan表示，目前国会议员的津贴与MR4基准年薪的17.5%挂钩。在研究进行期间，政府将接受委员会的建议，为计入通货膨胀，将国会议员津贴从每月13,750新元上调至18,500新元。

他补充说，此次更新是基于2012年委员会的评估，当时该委员会认为国会议员的津贴水平是适当的，而根据这段时期的通货膨胀进行调整也符合该评估。

另外，政府也接受了委员会的建议，将非选区议员 (Non-Constituency MP, NCMP) 的津贴从国会议员年津贴的15%提高到30%——相当于每月5,550新元。

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Chan表示，此次上调反映了自2017年起非选区议员被赋予完整的投票权，并使其津贴与他们的国会职责更加匹配。

包括非选区议员在内的所有国会议员的调整后津贴将从10月15日起生效，与其他更广泛的薪金调整同步实施。

其他薪金

另外，政府也接受了委员会的建议，对法定任命担任者保留现有做法，维持其与政治薪金框架的既定挂钩机制。

总统月薪将继续与总理月薪挂钩，而议长薪金则维持在MR4基准薪金的50%。

副议长的年薪配套将继续维持在议长薪金的15%。

Chan表示，委员会已建议进一步研究议长和副议长的挂钩机制，以考虑其薪金配套是否能与总统月薪的计算方式更好地协调一致。政府将研究这项建议。

总统、议长和副议长的薪金将从10月15日起，根据更新后的MR4基准薪金进行调整，政府将于10月份在国会提出必要的修正案和动议。