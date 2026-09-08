新加坡收紧政治职务薪金的国家花红标准，涵盖失业率与收入增长

POLITICAL SALARIES REVIEW

政府也同意探讨在框架中纳入一项“健全”的生活质量衡量标准

国家花红与四项指标挂钩：失业率、新加坡中等和较低收入群体的实际收入增长，以及实际国内生产总值（GDP）增长。 照片：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡】公共服务统筹部长 Chan Chun Sing 在周二（9月8日）表示，政府将收紧国家花红（政治职务薪金的可变动部分）所依据的三项社会经济指标的目标，同时更新实际国内生产总值（GDP）的增长区间，以反映国家的长期潜力。

国家花红的金额从零至六个月的薪金不等，它与四项指标挂钩：失业率、新加坡中等和较低收入群体的实际收入增长，以及实际国内生产总值（GDP）增长。

政府已接纳政治职务薪金检讨委员会的建议，修订所有四项指标。

失业率目标将从4%至低于4.5%的范围，收紧至3%至低于3.5%。

与此同时，中等收入新加坡公民的实际收入增长目标将从2%至低于3%收紧至2.5%至低于3.5%，而较低收入新加坡公民的实际收入增长目标将从2%至低于3%调整至3%至低于4%。

在实际GDP增长方面，目标区间将从3%至5%更新至2%至4%。

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Chan 指出，新加坡过去十年的平均增长率约为2.6%。尽管贸易与工业部已将今年的增长预测上调至4.5%至5.5%，但这种表现反映的是“特殊年份”，而非一个成熟经济体的常态。

贸易与工业部预计，未来十年实际GDP年均增长将在2%至3%之间，因为人口老龄化和劳动力增长放缓将对新加坡的长期增长轨迹构成压力。

修订后的国家花红标准将从2027年1月1日起生效，因为其基础数据是按日历年报告的。

Chan 表示，政治职务薪金包含固定和可变动部分，比例约为65:35。这意味着初级部长MR4基准年薪中约65%是固定的，其余部分则与绩效挂钩。

他补充说，这使薪金保持“透明且有纪律”，同时确保绩效仍然重要。

除了眼前的修订，政府也根据委员会的建议，同意一旦相关数据可用，便探讨在国家花红框架中纳入一项“健全”的生活质量衡量标准。

Chan 表示，政府也确认了目前的做法，即每位政治职务担任者只领取一份薪金配套，即使他们担任多个职务或掌管多个部门。