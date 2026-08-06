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人力部：新加坡全球人才签证持有者于2025年增至8500人

大多数One Pass持有者集中在三大领域工作，包括金融与保险服务。

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Annabeth Leow

Published Thu, Aug 6, 2026 · 03:57 PM
    • 过去三年，One Pass持有者的增长速度，超过了同期就业准证（EP）持有者的下滑幅度。
    • 过去三年，One Pass持有者的增长速度，超过了同期就业准证（EP）持有者的下滑幅度。 照片：商业时报资料

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】代理人力部长Jasmin Lau周三（8月5日）透露的数据显示，自顶级专才准证（Overseas Networks and Expertise Pass，简称One Pass）于2023年推出以来，该准证的持有者人数已增加超过一倍。

    截至2025年12月，One Pass持有者人数约为8500人，高于2024年底的6300人和2023年底的3600人。

    这些准证持有者中，有七成集中在三大领域工作，即金融与保险服务、信息与通信以及专业服务。

    Lau补充道，与此同时，于2021年推出并将很快被逐步淘汰的科技准证（Tech.Pass），其持有者人数在过去三年中稳定在平均200人左右。

    人力部（MOM）在今年的财政预算案中宣布，一项专为科技领域申请者设计的全新One Pass（人工智能与科技）准证，将从2027年1月起取代科技准证。

    她在一份书面答复中表示：“One Pass持有者人数的稳定增长，反映了这些准证对全球人才的吸引力。”

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    “他们在人工智能、量子技术和生物医药科学等领域贡献了专业知识。”

    官委议员Terence Ho曾向国会提问，要求了解One Pass和科技准证持有者的背景资料。他也询问政府如何评估这些准证在吸引全球人才、填补劳动力关键技能缺口方面的成效。

    另外，截至2025年12月，在62,300名家属准证（DP）持有者中，有6.6%的人正在工作。这些家属准证持有者是特定工作准证（如就业准证（EP）、S准证（S Pass）和One Pass）持有者的配偶。

    Lau透露，另有1.8%是企业主。

    One Pass的持有者必须满足月薪至少3万新元的门槛，或拥有其他卓越成就。该准证有效期长达五年，并可续签。

    过去三年，One Pass持有者的增长速度，超过了同期就业准证（EP）持有者的下滑幅度。

    人力部数据显示，就业准证（EP）持有者人数从2023年12月的205,400人，降至2025年底的203,300人，约占外籍总劳动力的12.4%。

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