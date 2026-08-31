新加坡首份RIE2025成绩单报告：企业研发支出增长64%至90亿新元

私营领域在生态系统中的参与度有所增长，但在将研究成果转化为商业成功方面仍存在差距

2023年，产业研发岗位增长了33%，达到3万2509个，其中超过七成的岗位由新加坡居民填补。 照片：商业时报资料

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【新加坡】根据最近结束的“研究、创新与企业2025”（RIE2025）计划的 首份报告，企业正在为新加坡的研发投入更多资源，其支出在2018年至2023年间增长了64%，达到90亿新元。

这份长达68页的报告于周一（8月31日）与RIE2030计划一同发布，总结评估了新加坡在RIE2025计划期间的研究与创新成果。该计划从2021年4月持续到2026年3月，预算为280亿新元。

RIE资金通常约占国内生产总值的1%。

去年12月，新加坡宣布为RIE2030计划拨款370亿新元，用于半导体等关键经济领域以及健康老龄化等国家优先事项的研究与创新。周一发布的文件提供了这份五年路线图的更完整细节。

国家研究基金会主席 Heng Swee Keat 在周五举行的2026年总统科学技术奖颁奖典礼的演讲中提及这两份RIE文件时表示，它们 标志着新加坡的一个重要里程碑。

他指出：“它们总结了我们充满活力的研究社群所取得的进展，并在我们继续投资于科学技术，并将其作为新加坡增长和韧性的基石之际，为未来规划了清晰的道路。”

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在此背景下，RIE2025报告强调了其他几项指标，显示出私营领域在新加坡研发生态系统中的参与度日益增长。

例如，2023年公共研发支出每投入1新元，企业相应支出1.87新元，高于2018年的1.48新元。

从事研发活动的公司数量也从2018年的855家增至2023年的1030家，增长了约20%；而它们的附加值在2023年增至1612亿新元，增长超过75%。

2023年，产业研发岗位增长了33%，达到3万2509个，其中超过七成的岗位由新加坡居民填补。

由于存在报告延迟，该报告使用2023年作为这些指标的最新可用年份，并在适用的情况下与五年前的参考基点进行比较。

报告还指出，这些成果反映了RIE2025计划、早前的RIE拨款以及更广泛的政府政策与举措的共同贡献。

除了经济贡献，报告还强调了RIE投资如何帮助新加坡应对国家挑战，包括开发诊断工具和开展研究，为其应对冠病疫情提供了信息支持。

其他例子包括为大规模部署浮动太阳能发电场铺平道路的研究，以及将新住宅区的风流改善高达15%的建模与模拟研究。

构建深度科技生态系统

新加坡的研究生态系统也催生了越来越多深度科技公司，其中一些已经上市或被收购。

其中包括由新加坡科技设计大学（新科大）的研究人员创立的 Horizon Quantum Computing。该公司于2026年3月在纳斯达克上市，市值为5.67亿美元。

从新加坡科技研究局 (新科研) 剥离出来的硅光子学衍生公司 Advanced Micro Foundry 于2025年11月被 GlobalFoundries 收购。

报告中重点介绍的其他公司包括癌症诊断公司 Mirxes，该公司于2025年在香港上市。该公司继续将其综合研发中心和制造业产业群业务设在新加坡，约60%的全球员工都驻扎于此。

尽管如此，报告指出，新加坡在从研究中提取更多商业价值方面仍有提升空间。

2023年，来自公共部门知识产权的许可收入为1860万新元，低于前一年的2420万新元。

报告指出，2023年的这一数字远低于麻省理工学院、哈佛大学和斯坦福大学等美国顶尖研究机构的水平。

报告将此差距部分归因于波士顿和旧金山等地更深厚的创新生态系统，那里大量的风险投资公司和行业参与者推动了对大学知识产权的需求。

深度科技初创企业的融资也变得更具挑战性。

尽管这类公司在2022年至2025年间每年吸引至少10亿新元的风险投资，但交易数量从2023年的134宗降至2025年的91宗。

报告称，这反映了在宏观经济不确定性、更高的借贷成本和更紧缩的金融环境下更广泛的全球趋势。

弥合商业化差距

为解决融资缺口，RIE2030计划将为“起新–投资”计划额外注入10亿新元，以扩大对成长期深度科技初创企业的支持。这笔额外拨款由新加坡企业发展局于3月首次宣布。

另外，一项新的3亿新元 研究转化津贴将旨在解决商业化差距，通过帮助公共研究生态系统中的早期技术发展，直至私营投资者愿意介入的阶段。

研究转化津贴将帮助公共研究生态系统中的早期技术发展，直至私营投资者愿意介入的阶段。 照片：TAY CHU YI, 商业时报

RIE2030计划还提供了先前为其旗舰计划和“大挑战”拨出的30亿新元的细分情况，其中包括两个针对经济优先事项的项目和两个应对国家战略需求的项目。

这将包括为半导体和交通与互联互通旗舰计划各拨款8亿新元，以及分别为脱碳和健康与成功乐龄“大挑战”拨款8亿新元和3.5亿新元。

这两个旗舰计划将分别支持先进封装和光子学等领域的半导体研究，以及改善货物和乘客在新加坡陆海空网络中的流动。

“大挑战”将推动电力和工业领域的低碳技术，并开发干预措施，以在新加坡人老龄化过程中支持大脑健康和身体机能。

剩余的2.5亿新元将作为缓冲资金，以应对可能出现的额外资金需求。

Heng 在演讲中表示，尽管科学为我们提供了令人振奋的追求机会，但也有必要思考一些“难题”，即关于应如何治理新技术的开发和部署。

这种治理需要在获取新技术带来的好处与减轻其对个人和社会造成危害的风险之间取得平衡。

他指出：“采取负责任的方法对于实现研究成果的更广泛惠益，同时维护和增进公众信任至关重要。”