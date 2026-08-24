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分析师：新加坡新西部岛屿为打造“下一代能源枢纽”提供绝佳机遇

该岛屿邻近我国石化中心裕廊岛，也能带来协同效应

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Sharanya Pillai

Sharanya Pillai

Published Mon, Aug 24, 2026 · 08:33 PM
    • 布鼓岛（图示）将成为新岛屿的一部分，可用于发展先进制造业。
    • 布鼓岛（图示）将成为新岛屿的一部分，可用于发展先进制造业。 照片来源：《商业时报》资料照片

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】业内人士表示，通过合并数个岛屿形成的新加坡新西部岛屿，可用于建设新一代清洁能源解决方案所需的基础设施。

    这些方案可包括绿色氢能，或者在我国决定采纳的情况下，发展先进核能。

    这个西部岛屿将由实马高岛、布鼓岛、Sudong 岛以及其他几个较小岛屿合并而成。实马高岛是新加坡的岸外垃圾埋置场，布鼓岛上仍有我国首个炼油厂在运营，而 Sudong 岛上则有一条新加坡武装部队在紧急情况下使用的飞机跑道。

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