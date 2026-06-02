5月份电子业持续增长，新加坡PMI微升至51

这标志着该指数创下自2024年12月以来的最高读数。

尽管中国和马来西亚双双下滑，但许多区域经济体在5月份有所回升。 图片来源：商业时报资料

[新加坡] 尽管面临持续的中东冲突所带来的挑战，但在人工智能相关利好因素的持续推动下，新加坡5月份的制造业活动仍加速增长。

新加坡采购与材料管理学院 (SIPMM) 周二 (6月2日) 公布的数据显示，采购经理指数 (PMI) 上月小幅扩张，微升0.3点至51。这创下自2024年12月以来的最高读数，也是该指数连续第10个月实现增长。

该指数高于50表明扩张，低于50则表明萎缩。

作为关键领域的电子业PMI上升0.2点至51.9，为连续第12个月实现增长。

PMI为何上升？

SIPMM执行董事 Stephen Poh 表示，最新数据表明整体制造业产业群的前景“持续乐观”，这得益于人工智能驱动的技术上升周期所带来的强劲需求。

他补充道，尽管利润率和运营效率仍受到投入成本上升和供应商交货放缓的影响，但“积压订单的增加和商业信心的改善表明，制造商对近期的增长前景保持谨慎乐观的态度”。

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华侨银行 (OCBC) 首席经济学家 Selena Ling 将电子业PMI的优异表现归因于人工智能相关的热潮。但她也同时强调，持续的供应链中断和延长的交货周期，导致供应商交货和投入价格方面仍面临挑战。

她指出，尽管进口指数有所上升，但产成品指数已重返萎缩区间，这意味着库存消耗正在进行中。

她表示：“如果中间部件的采购无法跟上需求状况，未来的生产活动可能会面临实际的供应限制。”

同样，大华银行 (UOB) 经济师 Jester Koh 指出，5月份的积压订单和产成品指数数据表明，电子产品生产未能跟上需求。

在他看来，提高产能利用率有更大空间，将对未来几个月的电子制造业活动构成利好，预计企业将继续消耗库存。

经济学家们也指出了投入品价格分类指数的持续上升和供应商交货分类指数的下降，这凸显了中东冲突给供应链带来的压力。

星展银行 (DBS) 高级经济学家 Chua Han Teng 表示：“随着伊朗战争进入第四个月，新加坡的工厂正努力应对霍尔木兹海峡的严重干扰，这给前景带来了下行风险和不确定性。”

区域PMI表现

许多区域经济体在5月份有所回升，但也有一些例外。

中国的官方制造业产业群PMI在5月份降至50，而前一个月为50.3。同样，RatingDog中国通用制造业产业群PMI也从52.2降至51.8。

马来西亚的标普全球制造业产业群PMI从51.6滑落至49.9，进入萎缩区间。

另一方面，韩国的标普全球制造业产业群PMI从4月份的53.6升至5月份的54.8。台湾的标普全球制造业产业群PMI也从55.3增至56.1。

Ling指出，韩国和台湾都正乘着人工智能相关需求的浪潮，这有望为科技领域带来增长顺风。她补充道，新加坡很可能也搭上了这班车。

与此同时，菲律宾的指数也反弹至扩张区间，5月份读数为50.8，高于4月份的48.3。