东南亚或已准备好应对此轮厄尔尼诺，但解决气候风险仍迫在眉睫

即使有更好的缓解措施，各国政府仍须解决“房间里的大象”——碳排放问题。

除了改善灌溉和改种需水量较少的作物外，东南亚各国政府也正在调整农民的种植时间，以应对厄尔尼诺天气现象带来的影响。 照片：路透社

7月，法国南部的野火迫使人员疏散，并导致包括Thales和Airbus Atlantic在内的主要国防工程与航空航天企业的运营中断。

在韩国，飙升的气温已导致超过20人死亡、2400人患病。目前，其农业中心地带部分地区的农民已被告知须缩短工作时间。

在日本，随着带来强风暴雨的台风“Dolphin”于8月7日向该国西南部移动，汽车制造商Toyota关闭了九家工厂。

从创纪录的高温到更强烈的风暴，全球各地的极端天气事件持续清晰地揭示了气候变化所带来的社会和经济代价。

随着厄尔尼诺（El Nino）气象现象逼近东南亚，未来几个月其影响可能会让我们感受得更为真切。

麦格理（Macquarie）股票分析师Karisa Magpayo在7月的一份报告中写道，厄尔尼诺现象可能导致菲律宾大米和玉米等高价值作物的产量下降。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

她还指出，小麦、咖啡、糖和可可等原材料的成本可能上升，并补充说，收入减少和食品价格上涨将加剧通胀、抑制需求。

飙升的棕榈油价格也可能引发在干旱地区开垦土地的行为。鉴于加里曼丹和苏门答腊部分地区已起火，发生严重跨境烟霾的风险正在增加。

已采取的缓解措施

不过，缓解措施可以在减轻此轮厄尔尼诺现象的影响方面发挥重要作用。

在马来西亚，当局刚发布了新指南，说明高温对长期从事户外工作（如建筑和农业）或接触发热设备（如铸造厂和磨坊）的工人所构成的危害。

更强有力的水资源管理措施也有望帮助东南亚各经济体安然度过一些由厄尔尼诺相关干旱所带来的农业风险。

除了改善灌溉和改种耗水量较少的作物外，各国政府也在调整农民的种植时间表，希望借此避开菲律宾的干旱期，并应对越南关键的湄公河三角洲地区的盐水入侵问题。

标普全球（S&P Global）在8月4日的一份新报告中指出，“更强的早期防范框架”有助于东南亚管理气候失常所带来的经济影响。

分析师们赞扬了旨在加强亚细安内部在干旱等问题上协调的区域性举措，并表示：“目前情况看来比过去几次厄尔尼诺事件期间要好。”

尽管如此，单靠缓解措施是不足够的。

厄尔尼诺：“为已在燃烧的地球火上浇油”

联合国秘书长Antonio Guterres最近表示，与太平洋海面温度升高有关的厄尔尼诺现象，正在“为一个已在燃烧的地球火上浇油”。

无论是在国家还是区域层面，各国政府采取行动解决气候变化的根本因素——碳排放，都变得日益关键。

虽然亚细安的温室气体排放量占全球总量的不到7％，但过去几十年来，其净排放量几乎是直线上升。

亚细安秘书处在2021年发布的一份里程碑式气候变化报告中指出，该组织的长期战略“需要采用低碳至零碳能源……并增强陆地系统的碳汇功能”，以实现净零排放。

然而，目前的做法主要侧重于碳市场的金融发展，即通过交易为碳排放定价的碳信用额度。

正如Iseas – Yusof Ishak研究所的研究人员在去年12月的一份报告中警告，这种策略“最终可能带来过度依赖碳抵消的风险，从而抑制直接减排行动的积极性，并让人对所交易的碳信用额度的诚信度产生疑问”。

新加坡永续发展与环境部长Grace Fu于8月4日在国会表示，新加坡的气候适应战略“必须考虑并平衡经济发展、社会服务和环境保护的需求”，这一点至关重要。

这样的平衡之举并非易事，但必须迅速完成。