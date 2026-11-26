94亿新元出口面临风险；新加坡将与华盛顿接洽，解释公积金及其他政策

副总理Gan Kim Yong表示，除了争取更低的关税税率外，新加坡政府的当务之急是帮助国内企业应对关税带来的影响。 照片：CMG

【新加坡】副总理Gan Kim Yong周四（11月26日）表示，新加坡尚未开始与美国就新的贸易协定进行谈判，但将与华盛顿合作以争取更低的关税，同时帮助受影响的企业应对更高关税带来的冲击。

他指出：“这项关税令我们感到意外，我们未曾预料到一个主要贸易伙伴会采取这样的措施。”

Gan兼任能源、贸易及工业部部长（贸易）。他是在美国贸易代表办公室（USTR）周三提议对新加坡及其他贸易伙伴征收高达20%的关税后，向媒体发表上述讲话的。该提议是基于一项针对“不公平贸易行为”的“301条款”调查结果而提出的。

新加坡将与美国接触，以了解美国政府的担忧，并确定这些担忧是否能够得到解决。

Gan补充道：“如果我们能做到这一点，我们希望并期待关税能够降低。”

需要“权衡与取舍”

根据旨在应对华盛顿方面认为对美国商业不公做法的美国《贸易法》第301条款，目前对新加坡征收的关税为12.5%。而拟议的新关税可能会将税率再提高7.5个百分点。

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如果新加坡与美国达成互惠贸易协定，或完成与最新调查结果相关的其他谈判，该税率可降至10%。

Gan指出，与美国的谈判可能最终达成的关税税率将在10%到20%“之间”，并补充说，新加坡必须愿意在谈判中接受某些权衡取舍。“这当中会有所取舍，也会有妥协。”

他指出，除了争取更低的关税税率外，新加坡政府目前的当务之急是帮助国内企业应对关税带来的影响。

他指出，新关税将使新加坡输美商品的实际关税税率从7.8%提高到10.3%，这可能影响到新加坡对美出口中约94亿新元的商品。

他补充说，政府正与新加坡经济坚韧工作组合作，接触受影响的公司以应对这一冲击。该工作组成立于2025年4月，其部分职责是帮助应对美国关税所带来的直接不确定性。

关于产能过剩的指控

美国贸易代表办公室的报告列举了新加坡政府的几项政策，声称这些政策造成、维持或助长了“结构性产能和生产过剩”，并表示这成为其征收关税的理由。

报告指称，新加坡生产的商品超出了正常市场条件下的水平，并将新加坡的“产业规划机制”认定为导致结构性产能过剩的主要根本性干预措施。

报告引述新加坡的制造业产业群2030愿景和“研究、创新与企业（RIE）2030计划”作为此类干预的主要政策例证。

报告引述的其他政策包括新加坡在中央公积金（Central Provident Fund）制度下的强制性储蓄计划。该计划要求居民将其工资的最高20%存入储蓄账户。

美国贸易代表办公室表示：“这些缴款水平远超美国和许多发达经济体。”

报告辩称，公积金缴款要求抑制了消费水平，并助长了新加坡“巨大且持续的经常账户盈余”。

当被问及时，Gan向媒体表示，他对美国贸易代表办公室关于公积金计划的评论感到“惊讶”。他指出，该计划对新加坡而言既是独一无二的，也对其需求至关重要，尤其是在确保国人能够自力更生安度晚年方面。

他解释说：“这并非一项旨在抑制国内消费的计划。我们将向他们解释我们的立场，希望他们能理解公积金的真正目的。”

Gan指出，新加坡和美国之间的双边关系仍然是多方面的，不仅限于经济领域，还延伸到其他层面。

他补充道：“我们希望能继续加强双边关系，并期待找到解决分歧的办法。”