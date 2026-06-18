能源局：尽管达成伊朗协议 电价自7月起仍将大幅上涨

新加坡的能源需求高度依赖进口，进口天然气占其电力生产的95%。

新加坡约有63%的家庭通过管制定价支付电费。 照片：CHONG JUN LIANG, ST

【新加坡】能源市场管理局 (能源局) 告诉《海峡时报》，从第三季度起，大多数家庭可能将面临电费大幅上涨。尽管美国与伊朗达成的和平协议有望重新开放一条对中东石油和天然气流动至关重要的水道，但情况依然如此。

分析师对从7月开始的季度管制定价的涨幅有不同预测，由于伊朗战争导致的能源成本上涨，最高预测增幅为30%。

这项每季度修订的定价，目前为每千瓦时 (kWh) 29.72分（含消费税）。

根据官方统计数据，62.8%的家庭通过这种方式支付电费。

S&P Global Energy的东南亚天然气研究首席分析师Amanda Kang预计电价将上涨20%至25%，她表示，这对一个四房式组屋单位而言，可能意味着每月电费增加30新元。

据电网运营商SP Group估计，这类组屋单位的平均每月电费接近88新元。

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能源成本占电价的大部分，其计算依据是上一季度前两个半月的平均燃料成本。

这意味着即将进行的电价修订，将主要取决于4月至6月中旬的燃料成本。

自2月28日美国和以色列袭击伊朗后，能源价格被推高。海湾地区的能源基础设施遭到袭击，而霍尔木兹海峡也被有效关闭，全球约五分之一的石油和天然气供应通常通过该海峡运输。

能源局发言人于6月17日表示：“由于中东冲突导致全球燃料供应链紧张，天然气价格自2月底以来已大幅上涨。”

“因此，下一季度的管制定价可能会大幅上涨。”

新加坡的能源需求高度依赖进口，进口天然气占电力生产的95%。

我国在2025年的天然气进口中，43%来自马来西亚和印度尼西亚的管道天然气，57%来自包括中东在内的其他国家的液化天然气。

Kang表示，即将上涨的电价“最终归结为燃料成本”，而燃料成本在过去几个月里一直在上涨。

她补充说：“新加坡的电价与进口天然气成本挂钩，而在长期供应合同下，天然气价格的变动滞后于石油价格。当油价飙升时，电价也会随之上涨——但会有一个滞后期。”

与此同时，Rystad Energy的高级顾问David Chew认为，新加坡受能源价格飙升的影响较小，因为其大部分天然气是通过长期合同采购的。

他预测电价将出现“中个位数增幅”。

Chew说：“与油价挂钩的天然气价格，往往参考的是前几个月的油价。而电价也参考的是前几个月的天然气价格。”

“如果将这两个时间差结合起来，冲突导致的价格上涨就不会有那么强烈的传导效应。”

KPMG亚太区合伙人兼基础设施主管Sharad Somani预计电价将上涨20%至30%。

他指出，自2月底以来，受供应限制和地缘政治不确定性的推动，全球燃料价格已上涨超过50%。

Somani补充说，伊朗战争已导致全球燃料供应出现“大量积压”。

他说：“即使达成了协议，要将供应恢复到3月前的水平可能也需要时间。”

美国总统Donald Trump曾表示，华盛顿和德黑兰的协议意味着霍尔木兹海峡将在6月19日前“完全开放”。但要将海峡的交通恢复到战前水平，仍面临重大挑战，包括可能发生进一步的暴力冲突。

更多家庭选择固定价格配套

能源局表示，在2月1日至6月1日期间，通过SP Group购买管制定价电力的家庭比例从63.4%降至62.8%。

同期，选择固定价格电力配套的家庭数量从36.6%增至37.1%。

只有不到0.1%的家庭按批发价购买电力。

电力零售商提供的固定价格配套，能让消费者在合同期内锁定购电价格。

能源局表示：“选择固定价格合同的家庭数量增加，可能是多种因素共同作用的结果，例如消费者希望保护自己免受电价可能上涨的影响，以及在此期间组成的新家庭。”

伊朗战争爆发后，电力零售商开始调整其产品，例如提高新合同的价格和取消折扣配套。

能源局的价格比较网站 (https://compare.openelectricitymarket.sg) 显示，电力零售商仍在提供价格低于管制定价的配套，最短合同期为六个月。

希望从管制定价转向固定价格配套的消费者，可以向心仪的电力零售商签约。

电力零售商将与SP Group协调以完成转换，家庭的电力供应不会中断。

Kang说：“这样的时期凸显了固定价格合同的价值——锁定了固定价格合同的客户可以免受能源成本飙升的影响。”

“然而，如果油价下跌，签订固定价格配套的客户将无法从中受益。固定价格配套旨在提供稳定性，让消费者对电费成本感到安心。”

她表示，如果伊朗和平协议能“导致石油和天然气流量持续复苏”，那么管制定价可能会从2026年最后一个季度开始下降。

Rystad的Chew表示，如果霍尔木兹海峡能大规模重新开放，使用管制定价的消费者最早可能在2027年第一季度看到缓解。

他说：“目前能影响市场的是一个完全开放、油轮可以安全通行的海峡。”

“油轮返回中东并使航线正常化需要几个月的时间。”

能源局表示：“我们鼓励消费者了解各种购电选项，并选择最适合自己需求和偏好的方案。”

与今年第一季度相比，电价上涨了2.1%，目前的费率有效期为4月至6月。

能源局已警告称，在2026年晚些时候，“电费和管道煤气费可能会进一步、甚至更大幅度地上涨”。

在2026年第二批水电费回扣发放中，符合条件的家庭将在7月收到最高190新元的回扣，可用于抵消水电费账单。

根据他们的组屋类型，他们还将在当月收到最多一个月的杂费回扣。 海峡时报