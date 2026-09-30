2026年第四季度新加坡家庭电价将下调10.4%

包括非家庭用户在内，消费税前总电价将平均下调10.6%

7月至9月期间，电价比上一季度高出17%，城市管道燃气价格则上涨了7.1%。 照片来源：YEN MENG JIIN, BT

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【新加坡】由于能源成本下降，从10月到12月，新加坡家庭的电价将下调10.4%。

家庭电价将从上一季度的每千瓦时（kWh）0.3191新元下调至每千瓦时0.2859新元。

电网运营商新加坡能源集团 (SP Group) 在周三（9月30日）的一份声明中表示，居住在建屋发展局四房式组屋的家庭，其平均每月电费账单在扣除消费税前将减少12.99新元。

与上一季度相比，包括非家庭用户在内的消费税前总电价将平均下调10.6%，即每千瓦时减少0.0332新元。

在另一份声明中，城市管道燃气供应商城市能源 (City Energy) 表示，从10月1日至12月31日，家庭燃气价格将下调8.6%，从上一季度的每千瓦时0.2348新元降至每千瓦时0.2145新元。

该公司表示，这是由于本季度的燃料成本低于上一季度。

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新加坡能源集团和城市能源每季度根据监管机构能源市场管理局设定的指导方针，对电价和燃气价格进行审查。

受地缘政治因素影响，全球燃料价格波动剧烈，导致电价和燃气价格每季度都可能发生变化。

电价和燃气价格是根据上一季度的前两个半月的天然气价格来确定的。因此，某一季度的燃料价格变动，要到下一季度才会反映在电价中。

Rystad Energy高级顾问David Chew告诉《海峡时报》，此次电价下调符合他的预期，并且“对新加坡人来说是个受欢迎的好消息”。

他表示：“与上一季度相比，7月和8月的油价要低得多，这是电价下跌的主要驱动因素。”

不过，他指出，由于9月中旬中东地区紧张局势加剧推高了油价，他预计2027年第一季度电价将出现个位数的增长。

自伊朗战争爆发以来，更多家庭选择了固定价格的电力配套，以便在合同期内锁定购电价格。

选择固定价格配套的家庭比例从2月1日的约36.6%上升至9月1日的38.4%。

同期，在管制定价下向新加坡能源集团购电的家庭分享计划从63.4%降至61.6%。

只有不到0.1%的新加坡家庭以批发价购买电力。

在9月13日至19日当周，作为电力批发成本衡量标准的新加坡每周统一能源价格，达到了每兆瓦时486.21新元，这是2026年迄今的最高水平。

7月至9月期间，受中东冲突导致天然气价格上涨的影响，电价比上一季度高出17%，城市管道燃气价格则上涨了7.1%。海峡时报