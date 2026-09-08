律政部长Edwin Tong：城市更新“不仅是可取的，更是势在必行”，集体出售框架因此调整

楼龄40至59年的项目集体出售同意率门槛降至70%；60年及以上项目降至65%

【新加坡】根据周二（9月8日）在国会进行一读的一项法案，为鼓励老旧房地产重建，新加坡的集体出售制度将进行一系列修改，其中包括降低老旧项目的集体出售同意率门槛。

律政部长Edwin Tong在国会上表示，这些修正案旨在“在获得真正多数支持的情况下，让更新更容易进行，同时确保在没有足够支持时，业主能免受反复和干扰性的尝试所影响”。

他说：“这项法案的核心基本政策动力，与国会在1999年引入集体出售制度时所认可的理念相同——新加坡的土地稀缺性，使得城市更新不仅是可取的，更是势在必行。”

楼龄介于40至59年的项目，集体出售的同意率门槛将为70%；楼龄60年及以上的项目，同意率门槛则为65%。

楼龄低于10年的项目，门槛将维持在90%；楼龄介于10至39年的项目，门槛则维持在80%。

值得注意的是，目前正在收集签名的40年及以上楼龄的项目，将被允许终止现有的集体出售协议，并选择在新框架下重新尝试。

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选择加入的项目将有七个月的时间，从修正案生效之日起计算，以达到适用的同意率门槛。

当局正在增设保障措施，以确保不同意的业主不受压力，例如将收集签名的期限从12个月大幅缩短至6个月，并在集体出售尝试失败后实施更长的限制期。

在辩论期间，几位国会议员对六个月的签名收集期是否足够用于规模较大或情况较复杂的项目表示担忧，一些议员建议在这种情况下给予更多时间。

Tong在回应时表示，政府曾考虑根据项目规模等因素设定不同的时间表，但最终决定不这么做，因为规模“不一定是复杂性的唯一指标”。

针对议员们提出应考虑项目单位数量、项目及其业主的年龄等建议，他反问道：“复杂性的界线该如何划分？”

“因此，如果你开始承认每一种不同的特性，你会发现六个月的普适规则，或我们想要强制执行的任何时间框架，都将被逐渐削弱。”

“而采用具有不同标准的差异化方法，本身就会导致更复杂的局面， 并为集体出售计划带来更多内在的不确定性。”

他补充说，近期成功的集体出售案例数据显示，绝大多数签名通常在头四个月内收集到，有几个大型项目在六个月内达到了70%的门槛。

Tong还指出，筹备工作在正式签名收集期之前就已经开始，业主大会会先行召开，讨论销售收益、定价和条件等条款。

他补充说，集体出售委员会可以利用这段时间向业主，包括居住在海外的业主，收集和分享信息。

该法案还提议，反对者可获得稍高的销售收益，法庭裁定增加额的上限将从每个单位销售收益的0.25%提高至0.5%，或2000新元，以较高者为准。

该条款于2007年首次引入，旨在保护反对者。当高等法庭确信“下令增加反对者应收到的销售收益是公正和公平的”时，该条款适用。

例如，若有反对的业主在集体出售活动前夕，刚投入大笔资金进行装修，就可能适用此条款。

波东巴西单选区议员Alex Yeo提问，如果集体出售发生在其购买房产的四年内，反对集体出售的屋主是否可以豁免卖方印花税（Seller’s Stamp Duty, 简称SSD），特别是如果他们在较低同意率门槛宣布前就已购房。

Tong表示，卖方印花税与集体出售制度的政策目的不同，前者旨在抑制短期持有住宅物业的行为并遏制投机活动。

“如果出售发生在适用的卖方印花税持有期内，参与集体出售的业主可能需要支付卖方印花税。这个持有期为三到四年不等，具体取决于房产的购置时间。”

他补充说：“为使集体出售成功，集体出售协议在确定销售收益分配时，必须考虑到不同意业主可能需要支付的任何此类印花税或任何其他应扣除的款项。”

私宅项目日趋老旧

Tong在法案二读时发言指出，自1999年引入集体出售制度以来，新加坡的私人住宅项目存量已经老化，维修成本也已显著上升。

目前，约有二十分之一的非有地私人住宅单位楼龄达到40年或以上，这相当于近250个项目中的约2万个单位。

他补充说，自2023年以来，政府已与各界利益相关者进行了广泛接触，以更好地了解当前框架存在的问题。

从分享的意见中，浮现出两大清晰的思路。

他说：“首先是要求更新同意率门槛，以促进老旧项目的更新。”

Tong宣读了一位业主的反馈，他认为这“非常简洁地总结了这个问题”：“尽管现有的两级同意率门槛在1999年是新颖、创新且必要的，但此后情况发生了变化。一个楼龄10年的项目和一个楼龄44年的项目继续面临相同的门槛，这不可能是对的。”

业主们也担心“会遭遇反复且旷日持久的集体出售尝试，这会扰乱公寓社区，并造成长期的不确定性”。

他说：“对于那些获得业主支持的真正老化的项目，较低的同意率门槛使得广泛的更新变得更加容易实现。”

“与此同时，更高的启动门槛、更短的签名窗口和更长的限制期，确保了该框架不能被用来在缺乏足够多数支持的项目中发起反复、干扰性的尝试。”

集体出售制度也将扩展至非分层地契的私人住宅项目。在这些项目中，单位业主拥有少于850年的租赁地契，但并不拥有其下的土地。

这些项目包括海皇阁（Neptune Court）、One Tree Hill Mansions、Paterson Court、Orchard Court和Townhouse Apartments等，它们的楼龄都超过40年，且坐落于财政部长（MOF）拥有的土地上。

Tong表示，财政部（公司）准备以公平市价脱售其在这些项目中的权益。

该法案是对地契（分层）法令的修正案，于8月4日首次提交国会。大约一周前，针对大型集体出售地块买家的额外买方印花税（ABSD）制度也进行了修改。

这些修改给予了此类地块的开发商更多时间来完成建设并售出所有单位，之后才需支付土地成本的额外买方印花税。