NEWS ANALYSIS
贸工部添“能源”：新名称与双部长制彰显新加坡对清洁能源的重视
最新内阁改组也显示出总理 Lawrence Wong 考验首任期公职人员的意愿
- 能源正日益成为新加坡经济竞争力、产业转型和长期韧性的核心。 照片：YEN MENG JIIN, BT
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本文由AI辅助翻译
【新加坡】当一个部门的名称包含三个领域时，可能会给人一种印象，即它整合了几个关联松散的领域——例如文化、社区及青年部，或是其前身社会发展、青年及体育部。
然而，在贸易及工业部 (贸工部) 的更名事件中，其背后的逻辑却有所不同。
这并非是将能源事务新加入贸工部的职权范围。能源事务早已归属贸工部管辖，例如能源市场管理局这个法定机构的设置就说明了这一点。
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