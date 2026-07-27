Evercore首席执行官Keith Magnus受委加入新加坡土地管理局(土管局)董事会，星展银行Lim Soon Chong卸任
Magnus将于8月1日开始其为期两年的任期。
- 在加入Evercore之前，Keith Magnus曾担任瑞银(UBS)新加坡和马来西亚投资银行部门的主席兼主管。 照片: THE KALLANG
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【新加坡】新加坡律政部于周一（7月27日）宣布了新加坡土地管理局 (土管局) 董事会的最新人事变动，委任Evercore亚洲区主席兼首席执行官Keith Magnus为新董事。
Magnus将于8月1日开始其为期两年的任期，接替将于本周五任期届满的星展银行(DBS)环球交易服务部集团主管Lim Soon Chong。
作为投资银行界的杰出人物，Magnus拥有超过25年的从业经验。他于2013年创立了Evercore新加坡办事处，并曾为总值近五千亿新元的交易提供咨询服务。
他同时还担任高级董事总经理，并且是Evercore管理委员会的成员，是该公司全球领导层中为数不多的新加坡人之一。
在金融领域之外，他还是The Kallang Group的创始主席，并曾担任圣淘沙发展局(Sentosa Development Corporation)的董事。在加入Evercore之前，Magnus曾是瑞银(UBS)新加坡和马来西亚投资银行部门的主席兼主管。
公告还指出，有两名现任董事会成员获得续任，任期同样为两年。
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他们是WongPartnership合伙业务的合伙人兼国际仲裁主管Koh Swee Yen，以及人力部负责劳动力的副常任秘书Kenny Tan。两人将继续在土管局董事会任职。
该董事会继续由主席Loh Lik Peng领导，他是Unlisted Collection的创始人兼所有者。
其他董事会成员包括副主席Jerry Koh、Boo Junfeng、Jaelle Ang、Angelene Chan、Cheung Pui Yuen、Chong Siak Ching、Colin Chow、Lien Choong Luen、Rafiq Mohamad、Calvin Phua和Melvyn Yeo。
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