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EY前管理合伙人Max Loh获委任为新加坡董事协会主席

他接替前普华永道新加坡执行主席Yeoh Oon Jin

Renald Yeo

Renald Yeo

Published Thu, Oct 15, 2026 · 08:13 PM
    • Max Loh（左）自2019年起在新加坡董事协会理事会任职；Yeoh Oon Jin在担任主席三年后卸任。
    • Max Loh（左）自2019年起在新加坡董事协会理事会任职；Yeoh Oon Jin在担任主席三年后卸任。 照片来源：新加坡董事协会

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】EY前管理合伙人Max Loh已获委任为新加坡董事协会 (SID) 的理事会主席。

    他接替任职三年的Yeoh Oon Jin。

    这项任命是在新加坡董事协会于周四（10月15日）举行的第28届年度大会上宣布的，该协会同时公布了其理事会的重组。

    Loh自2019年起在理事会任职，曾担任财务长和第二副主席。他曾是EY负责亚细安、新加坡和文莱区域的管理合伙人，并于2022年7月退休。

    他目前担任新加坡竞争与消费者委员会主席和建设局副主席。

    Loh也是传染病机构、凯德雅诗阁信托 (CapitaLand Ascott Trust)、萨姆达拉船务 (Samudera Shipping) 和新报业媒体 (SPH Media) 的董事会成员。《商业时报》由新报业媒体出版。

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    现年65岁的Yeoh在普华永道新加坡 (PwC Singapore) 工作了38年后，以执行主席的身份退休。他目前是新加坡博彩公司 (Singapore Pools) 的主席，同时也是新加坡交易所 (Singapore Exchange)、新加坡航空公司 (Singapore Airlines) 和Trust Bank Singapore的董事会成员。

    在Yeoh的任期内，新加坡董事协会推出了SID主席联盟和SID董事学院，并发布了关于网络安全和人工智能的指南。

    新加坡董事协会的个人会员人数从2023年的3640人增长到2026年的5634人，增幅超过50%，同时，现在有超过2000名董事持有SID认证。

    新加坡董事协会成立于1998年，是新加坡的全国性公司董事协会。

    作为理事会重组的一部分，Neil Parekh和Justin Ang卸任，Kevin Lai作为新成员加入。Joy Tan和June Sim当选为理事会成员，而Adrian Chan则被任命为副主席。

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