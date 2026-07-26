F1时隔九年重返马来西亚雪邦赛道

该赛道将于10月4日举办延期的巴林大奖赛

2015年在雪邦国际赛道举行的一场F1比赛。该赛道于1999年至2017年期间举办马来西亚大奖赛，后因主办成本和授权费用不断上涨而被移出赛程。 图片来源：REUTERS

【新加坡讯】官方消息：一级方程式（F1）赛车将重返位于吉隆坡附近的马来西亚雪邦赛道，这是自2017年以来的首次回归。

F1于7月26日宣布，雪邦国际赛道将于10月4日举办延期的巴林大奖赛，赛事时间介于阿塞拜疆大奖赛（9月24日至26日）和新加坡大奖赛（10月11日至13日）之间。

F1在X平台的一篇帖子中表示：“这场赛事安排在阿塞拜疆和新加坡大奖赛之间，在最终协议和官方批准后，将成为在马来西亚举行的一级方程式海湾航空巴林大奖赛。”

马来西亚上一次举办F1大奖赛是在2017年，但该赛道一直在世界摩托车锦标赛（MotoGP）的赛历上，并且其赛道等级符合管理机构国际汽车联合会（International Automobile Federation）的要求。

雪邦赛道于1999年至2017年期间举办马来西亚大奖赛，后因主办成本和授权费用不断上涨而被移出赛程。

自从雪邦将重返F1赛历的报道首次出现以来，马来西亚的赛车界一直兴奋不已。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

车迷和内容创作者在社交媒体上发布了大量怀旧的过往马来西亚大奖赛剪辑、反应视频和相关讨论。

F1本赛季原定有24场比赛，但在美国和以色列对伊朗发动袭击后，四月份在巴林和沙特阿拉伯举行的大奖赛被取消。

重新安排巴林站比赛的尝试本来看起来很有希望，但随后局势再度紧张。

本赛季最后两场比赛分别定于11月30日和12月6日在卡塔尔和阿布扎比举行，但目前也前途未卜。

如果中东的比赛无法举行，法拉利在意大利的主场赛道伊莫拉已成为赛季收官战的一个可能举办地。《海峡时报》