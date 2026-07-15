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新人工智能计划启动 餐饮企业可获资金与咨询支持

大华银行调查显示，约三分之一的餐饮业者尚未采用人工智能工具。

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Low Youjin

Low Youjin

Published Wed, Jul 15, 2026 · 12:52 PM
    • 该计划目前的首批解决方案供应商共有三家，分别是OpenMinds、PayBoy和VisionTech。
    • 该计划目前的首批解决方案供应商共有三家，分别是OpenMinds、PayBoy和VisionTech。 照片：《商业时报》资料图

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】新加坡企业发展局 (企发局) 与大华银行 (UOB) 于周三（7月15日）联合推出一项新计划，旨在帮助餐饮企业将人工智能流程融入其工作流程。

    贸工部高级政务部长Low Yen Ling在2026年亚洲餐饮展的开幕致辞中宣布了这项“餐饮业人工智能与数码整合计划”。她表示，参与企业将从两个主要方面受益。

    首先，他们将获得大华银行中小企业银行部的咨询支持，以确定最适合自身需求的人工智能和数码解决方案。

    其次，企发局将为一系列支持人工智能的解决方案和数码整合服务，提供高达50%的资金支持。

    根据大华银行和企发局的联合资料说明，该计划目前的首批解决方案供应商共有三家，分别是OpenMinds、PayBoy和VisionTech。

    它们提供的服务范围涵盖业务系统集成、工作流程自动化、人工智能助手以及客户互动工具。

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    预计未来还将有更多供应商加入。

    Low表示，该计划的目标是“让餐饮企业能够在其业务和运营中使用和整合人工智能，从而受益于其强大的功能和效率”。

    采用人工智能是餐饮业下一阶段增长的关键

    同时兼任文化、社区及青年部高级政务部长的Low在演讲中承认，餐饮企业正面临着不确定的经营环境。

    但她表示：“我们如何应对这些压力，将决定新加坡餐饮业故事的下一个篇章。”

    她补充说，人工智能为提高该行业的生产力和竞争力带来了重大机遇。

    Low列举了多项应用，例如需求预测、员工优化、库存管理和任务自动化，同时她也指出，人工智能还可以通过更高程度的个性化服务来提升客户体验。

    她说：“潜力是巨大的。但要实现人工智能的益处，不仅仅是部署最新的工具那么简单。”

    “那些投资于理解数据、提升员工技能和重新设计流程的企业，才能脱颖而出，蓬勃发展。”

    Low指出，尽管许多餐饮业者已经通过线上订餐系统、库存管理工具和客户关系平台实现了数码化转型。

    她说，大华银行最近的一项调查发现，十家业者中有六家仍将这些解决方案作为独立的系统来运营。

    Low补充说，这限制了这些技术所能带来的价值。

    同一项调查还发现，约三分之一的餐饮业者尚未采用人工智能工具。

    然而，80%的业者对能够提高运营效率的解决方案感兴趣，而70%的业者则热衷于获取新客户和增强客户忠诚度的工具。

    Low说：“对许多餐饮企业而言，最艰巨的挑战可能不是找到市面上众多的人工智能解决方案，而是知道哪些方案适合自己的业务，以及如何以一种务实且可持续的方式开始。”

    她补充说，像企发局与大华银行合作的这类计划，将帮助企业驾驭其人工智能转型之旅。

    她说：“政府已将采用人工智能列为国家优先事项。这一承诺也延伸到了餐饮业。”

    “人工智能不仅适用于大型企业或科技公司，也适用于每一位企业主和经营者。”

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