刘燕玲：餐饮业须利用科技及其他方式应对人力短缺

她补充道，新加坡的人口老龄化问题将继续限制劳动力供应。

国会获悉，尽管餐饮业面临成本压力，但在2015年至2025年间的大部分年份里，新开业的餐饮实体数量仍多于倒闭的数量。 照片：商业时报资料

【新加坡】 贸工部高级政务部长刘燕玲 (Low Yen Ling) 在国会表示，鉴于新加坡人口快速老龄化将继续限制人力供应，本地餐饮业者需要寻找新的运营方式。

她于周二（10月6日）在国会表示，一些企业通过重新设计工作岗位和利用科技来提高生产力，并减少对人力的依赖，从而成功适应并实现增长。

她是在回应工人党议员林志蔚 (Jamus Lim) 提出的休会动议。林志蔚建议，在租金成本上涨和人力短缺的背景下，应为餐饮业者提供更多支持和举措。

这位盛港集选区议员指出，餐饮业者希望在计入食材、员工和租金成本后，仍能制定出具有足够竞争力的价格，同时勉强维持盈利。

他表示：“作为一个国家，在几乎所有主要依赖进口的原材料方面，我们完全是价格的接受者。但土地和劳动力是可以通过政策进行调控的。”

Low 在答复中表示，新加坡的餐馆“正在应对持续的通货膨胀和成本上涨、激烈的竞争、疫情后不断变化的用餐习惯，以及适应技术和自动化的紧迫性”。

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她也强调，这些挑战并非新加坡独有。

然而，尽管存在这些压力，该行业仍持续吸引新企业加入。Low 指出，在2015年至2025年间，餐饮实体数量净增长了42%，且在大多数年份里，新开业的企业数量都超过了倒闭的数量。

解决人力需求

Low 在演讲中指出，政府正通过解决餐饮业的人力限制、帮助他们提高生产力、保持竞争力并建立韧性来支持该行业。

例如，非传统来源地职业清单的范围已经扩大，纳入了更多餐饮业职位，从而为企业聘用来自非传统来源国的特定职位工作准证持有人铺平了道路。

扩大后的清单已于九月生效。

Low 说：“这将有助于解决本地人从事率较低的职位的人力需求。”

她表示，除了解决眼前的人力需求，企业还需要提高生产力、重新设计流程、拥抱科技，并寻找新方法为客户提供更高价值。

政府推出的各项计划，如企业发展计划和生产力解决方案补助金，可以为企业在提高生产力和才艺拓展方面的投资提供支持。

Low 还强调了运营上的变革，例如优化工作流程和人力调度、中央厨房备餐以及使用人工智能，这些都可以帮助餐饮企业事半功倍。

她以海滨餐厅 Fico 为例，该餐厅利用人工智能来预测用餐模式和安全的超额预订水平，从而优化预订和餐桌利用率。该工具在投入使用的第一个月就提高了运营效率，并使周末收入增加了2%。

改善租赁环境

针对租金上涨问题，一些国会议员呼吁采取措施限制租金涨幅。

Low 回应称，实施租金管制同样会引发担忧，包括可能扭曲市场定价，以及降低业主维护其物业的积极性。

她说：“政府已将工作重点放在改善整体租赁环境和促进更公平的业主与租户关系上。”

“我们也将继续关注租赁市场情况，并与行业利益相关者合作，通过公平租赁行业委员会的《零售物业租赁行为准则》，促进一个公平透明的租赁环境。”