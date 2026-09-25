从金融业追梦人到亚细安首席执行官：TUV SUD 的 Jonas Strahberger 畅谈如何找到赏识自己的人

THE LEADERSHIP PLAYBOOK

这位40岁的领导者畅谈长期投资之道——投资于新技术、新业务，以及最重要的人才

TUV SUD 亚细安首席执行官 Jonas Strahberger 表示，年轻的求职者应寻找愿意为他们的成长进行投资的企业。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

【新加坡】对于学生时代的 Jonas Strahberger 来说，他从未想过自己会在一家全球检测认证机构工作，更不用说成为该机构的亚细安首席执行官了。

Strahberger 在巴伐利亚州的小镇兰茨胡特长大，高中毕业后，他完成了一项银行职员的学徒培训，并在求学期间于慕尼黑证券交易所兼职工作。

“我当时一心想进入金融行业……我想成为一名交易员，或在银行从事风险管理工作，”这位40岁的领导者说道。“这就是我当时的想法。”