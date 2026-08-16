国库券收益率走软，理财规划师敦促投资者考虑其他选择

投资顾问警告，应将更多资金投入股票市场

如果继续将过多资金配置在低增长资产中，许多新加坡人可能难以积累足够的退休财富。 照片：商业时报资料

【新加坡】随着国库券（T-bills）和新加坡储蓄债券（SSBs）的收益率回落，一些投资顾问提醒投资者应考虑收益率更高的产品。

星展银行 (DBS) 去年的一份报告显示，许多年长的新加坡人仍将大部分资金投入国库券和新加坡储蓄债券。

该银行的《退休后的生活》（Life After Work）报告指出，年龄在35至44岁的新加坡人将其薪水的约17%用于投资，而这些投资中约有60%配置于新加坡储蓄债券和国库券。

在45至54岁的年龄段中，投资者会将收入的30%至49%这一更大比例用于投资，但其投资组合中近70%仍集中于这两种工具。

星展银行新加坡零售投资主管 Chua Yi Wen 在接受《商业时报》（The Business Times）采访时表示：“新加坡人是世界上最热衷于储蓄的群体之一。”

截至2026年第一季度，该国的个人储蓄率占可支配收入的39.2%，远高于经济合作与发展组织（OECD）成员国普遍介于7%至15%的水平。

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Chua Yi Wen 指出，该报告估计，根据理想的生活方式和消费需求，新加坡人可能需要55万至130万新元的退休金。

该估算基于2023年《家庭开支调查》（Household Expenditure Survey）的消费模式和2.5%的年通货膨胀率，并假设退休人士从65岁起，在20年内逐步提取使用其储蓄。

尽管有这些退休需求，许多新加坡人仍将大量资金投向低风险产品。

Chua Yi Wen 表示，尽管新加坡人是全球储蓄率最高的群体之一，但如果他们继续将过多资金存放在低增长资产中，许多人可能难以积累足够的退休财富。

为何新加坡人偏爱安全资产

专家表示，对国库券和新加坡储蓄债券的偏好是可以理解的。

财富顾问及投资平台 Endowus 的首席客户官 So Sin Ting 表示，这些产品之所以仍具吸引力，是因为它们有政府信用背书，能提供可预测的回报，并且可以通过银行应用程序轻松购买，无需投资者频繁决策。

财富咨询公司 Providend 的解决方案主管 Bryan Chan 表示，许多新加坡人也有真实的流动性需求。那些三十多岁、四十多岁和五十出头的人通常需要应对重大的财务承诺，包括住房贷款、子女教育费用以及赡养年迈父母的需求。

他说：“持有现金或投资于流动性强的工具不一定是错误的决定。固定收益产品在投资组合中仍扮演着稳定器的角色，但常见的错误是，将国库券和新加坡储蓄债券视为长期储蓄的永久归宿，而非资金的临时停泊处。”

最新发行的新加坡储蓄债券首年回报率为1.52%，十年期平均年回报率为2.25%。

六个月期国库券的收益率已降至约1.56%，与近年来高利率环境下这些产品的吸引力相比，出现了急剧逆转。

新加坡6月份的核心通货膨胀率为1.6%。

So Sin Ting 表示：“随着国库券和新加坡储蓄债券的收益率从峰值回落，现在是投资者重新审视其偏重现金的习惯是否仍符合其实际目标的好时机，而不是固守于一个已不复存在的收益率水平。”

寻求其他替代方案

Chua Yi Wen 表示，更大的担忧并非短期市场波动，而是因过多资本停滞在低增长资产中而未能积累足够财富的风险。

她说：“我们担心的是，在当今高流动性、低收益的环境下，储蓄价值会被侵蚀。”

金融知识平台 The Financial Coconut 的创始人 Reginald Koh 表示，随着利率放缓，过于保守的投资策略所需付出的机会成本变得更加明显。

Reginald Koh 指出，现金、定期存款、货币市场基金、国库券和新加坡储蓄债券的回报率可能会保持在较低水平。如果这些回报率无法跑赢通货膨胀，投资者的购买力将随着时间的推移而下降。

对于投资期限较长的投资者，新加坡管理大学 (Singapore Management University) 金融学助理教授 Dr Aurobindo Ghosh 建议，可以考虑构建一个符合其风险偏好的股票和债券组合，其中可包括交易所交易基金（exchange-traded funds）等低成本的被动投资工具。

然而，尽管有证据表明，在经过风险调整后，股票的长期表现优于固定收益产品，但全球投资者仍普遍对股票配置不足。

新加坡国立大学商学院 (NUS Business School) 金融系主任 Anand Srinivasan 副教授表示：“有一些相当标准的个人理财准则，比如年轻时长期投资近80%于股票，临近退休时将固定收益的配置增加到50%或60%。”

新加坡管理大学的 Dr Ghosh 表示，原因之一是许多投资者将股票投资视为与赌博类似，同时认为，在长期通胀率达到或超过2%的情况下，每年赚取约2%回报的资产已经足够。

他补充说：“就购买力或实际回报率而言，投资者的储蓄金购买力将会下降，他们肯定会蒙受损失。”

然而，无所作为的情况更糟。 Reginald Koh 说，许多人犯下的最大错误之一就是低估了复利的力量。

他说：“在日常生活中，1%或2%听起来不多，但让它经过几十年的复利累积，最终会对我们造成损害。”

对于股票投资经验有限的年轻投资者，Dr Ghosh 建议从多元化的被动型股票投资组合入手，例如追踪广泛全球指数的交易所交易基金。他表示，直接挑选个股可能更适合经验丰富的投资者。

Dr Ghosh 说：“不同的专家会有不同的建议，一些学术研究表明，对股票、债券和政府证券等基础广泛的不同资产类别进行等权重配置或许是个不错的主意。”他补充说，这些并非投资建议，个人应根据自身情况寻求专业意见。

星展银行的 Chua Yi Wen 建议投资者将投资组合分为三个部分来考量：防御性部分、收益性部分和增长性部分。

她补充说，通过中央公积金（Central Provident Fund），新加坡投资者已经拥有了坚实的防御性基础，该基金为普通户头提供2.5%的保证利率，为特别户头提供4%的保证利率。

Providend 的 Bryan Chan 对此表示赞同，他表示通过工作缴款和自愿填补来增加公积金余额，可以“为退休财富奠定非常坚实的基础”。

一些人也看到了传统投资组合之外的选择性机会。

Chua Yi Wen 表示，作为多元化投资组合的一部分，投资者也可以考虑适度配置黄金等另类资产。

新加坡管理大学的 Dr Ghosh 表示，在利率进一步下降之前，现在也可能是买入企业债券以锁定更高收益率的“好时机”。