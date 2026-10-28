与尚穆根会晤后 同烟霾问题挂钩公司承诺合作；政府将提呈烟霾法修正案

《跨境烟霾污染法令》修正案将于下周提呈国会

部长 K Shanmugam（左中）说，政府将公布自愿同意接受运营及供应链评估的总裁与公司名单。 照片：CMG

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 高级部长 K Shanmugam 在周三（10月28日）与多家公司的高层领导会晤后告诉记者，被指与烟霾相关活动有关的新加坡公司已同意与政府全面合作。

同时兼任国家安全统筹部长的 K Shanmugam 在会议上敦促这些公司自愿对其运营和供应链进行评估。

他在会上告诉企业高管，政府将公开那些自愿同意接受评估的总裁和公司名单。

出席会议的还有副总理 Gan Kim Yong、永续发展与环境部长 Grace Fu，以及高级律师 Davinder Singh。

政府还计划在11月3日的下一次国会会议上，提呈《跨境烟霾污染法令》（Transboundary Haze Pollution Act，简称THPA）修正案。

这项将由 Grace Fu 提呈的修正案，将为政府的调查框架赋予法律效力，包括授权国家环境局 (环境局) 强制公司委任评估员，若不遵守将构成违法行为。

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K Shanmugam 在会上告诉公司领导，此举的意图「不是要找代罪羔羊」，也「不是出于公共或政治原因来追究责任」。

他说：「从我们的角度来看，我们需要处理影响新加坡的问题。我们必须确保在这里的公司，其运营方式不会影响到新加坡或本区域。」

他的这番言论摘自内政部（MHA）向媒体发布的记录稿。

在这次闭门会议召开前不到一周，政府于上周五宣布已向10家在新加坡注册的公司发出通知，要求它们提供有关其运营以及与影响新加坡的烟霾可能存在关联的信息。

K Shanmugam 告诉记者，所有公司都派代表出席。出席者包括：

Bumitama Agri：总裁兼执行主席 Lim Gunawan Hariyanto；

First Resources：总裁兼执行董事 Ciliandra Fangiono；

金光农业资源 (Golden Agri Resources)：董事长兼总裁 Franky Oesman Widjaja；

Indofood Agri Resources：总裁兼执行董事 Mark Julian Wakeford；

Kencana Agri：总裁兼执行董事 Albert Maknawi；

TSH Resources：主席 Kelvin Tan Aik Pen；

丰益国际 (Wilmar International)：董事长兼总裁 Kuok Khoon Hong；以及

金光集团 (Sinar Mas)：高级顾问 Bernard Tan。

金光集团 (Sinar Mas) 是一家印尼企业集团，旗下拥有亚洲浆纸业有限公司（Asia Pulp & Paper Company）和亚洲浆纸业（中国）有限公司（Asia Pulp & Paper Company (China)）。TSH Resources 则拥有 TSH Global Plantation 和 TSH Overseas。

根据记录稿，K Shanmugam 表示，烟霾是由林火引起的，而这些林火「是由不负责任的商业行为造成」，并「非自然现象」。

他补充说，政府「严肃看待此事」，并将全力关注这个问题。

这位部长说：「我们将寻求所有可行的法律和监管途径。我们将动用一切权力，在有责任存在的情况下确定责任方。我们将追究责任方的责任。」

「如果事实表明没有不当行为，我们也将以此为基础继续处理。」

10月23日，政府宣布已委任 Davinder Singh Chambers（DSC）为其顾问，负责协调对可能与影响新加坡的烟霾有关联的公司的跨境查询和调查。

政府当时还宣布，将成立一个由律师事务所、审计事务所和调查公司组成的专家小组，以审查当局所指认公司的运营、企业关系和供应链。

K Shanmugam 说，该小组的委任名单将在未来两天内公布。

他说，被指认造成或助长烟霾的公司，必须聘请一个由一家调查公司和一家律师事务所组成的团队，而律师事务所将为调查公司提供咨询。他补充说，这两个机构都必须来自上述专家小组。

K Shanmugam 表示，调查公司在准备报告时通常需要律师的法律支持，而报告本身将由 DSC 协调。

他说：「需要澄清的是，律师事务所将为调查公司提供咨询，而不是为涉事公司。」他补充说，这些公司可以寻求自己的法律意见。

他指出，许多公司已表示承诺与政府全面合作，这一点值得欢迎。

他补充说：「如果贵公司与火灾没有任何关联，并且供应链是清白的，那么评估应有助于证实这一事实，并消除我们的担忧。」

「如果存在疏失，就必须予以处理。我们将把你们所给予的合作程度纳入考量。」

《跨境烟霾污染法令》修正案

K Shanmugam 在概述《跨境烟霾污染法令》（THPA）的拟议修正案时表示，该修正案旨在授权国家环境局向任何涉嫌助长或与火灾有关联的实体发出正式指令。

K Shanmugam 说，这将使环境局能够指令相关实体委任评估员，并补充说，任何实体若不遵守该指令，将构成违法行为。

拟议的法案还将赋予评估员完全的权限，以查阅文件和信息，并进入他们「认为有必要」的场地和设施。

部长说：「评估员将被授权审查该实体的运营、企业关系和供应链。」「他们将设法确定该实体是否以任何方式参与导致新加坡烟霾污染的火灾或对其有所助长。」

此后，评估员将向国家环境局提交一份报告。

K Shanmugam 警告说，如果修正案获得通过，「未能提供全面合作将构成违法行为」。

他对公司领导们说：「我希望国家环境局不必走到需要向你们发出指令的那一步。」

他还强调，如果他们今天能同意接受这一程序，并尽快着手聘请评估员，而无需等待依法发出的正式通知，这将「符合我们所有人的利益」。

他补充说，政府将向新加坡民众通报这项工作的最新进展，而且这不会是一次性的过程，因为政府有意让评估员进行定期的评估和认证。

K Shanmugam 告诉公司领导们，由于他们在新加坡拥有企业实体和利益，他们有责任确保其运营和供应链不会造成烟霾。

他说：「烟霾已对新加坡和新加坡人造成了实际的伤害。我们不能将其视为生活中或商业上不可避免的事实。」「新加坡人的健康和福祉必须放在首位。」