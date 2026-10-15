四星：自1968年以来，助力国人安享好眠
这家床垫制造商融合了传统工艺与现代创新
- 四星拥有一系列创新床垫，包括Detense ArcticSilk、Tencel和Chiro+系列。 图片来源：四星
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】1968年，家具工匠Neo Gim Sim创立了床垫制造商四星（Four Star Industries），当时每张床垫都由手工制作。如今，该公司在床垫中融入了创新技术，但目标始终如一：为人们提供优质的夜间睡眠。
四星生产多种类型的床垫，以满足包括酒店等企业客户在内的不同顾客的多元化需求。
尽管四星的产品范围已扩展至床上用品、沙发和餐桌等家具，但其最知名的产品依然是床垫。
该公司以制造独立袋装弹簧床垫奠定了市场地位。2001年，它成为新加坡首家推出防静电床垫的公司，将现代技术与传统工艺融为一体。
这标志着公司开启了针对不同细分市场的一系列创新床垫研发。例如，其Detense ArcticSilk系列采用特殊的凉感面料，而Tencel系列则采用柔软、透气且环保的天丝面料，非常适合敏感肌肤。
与此同时，其Chiro+系列采用护脊技术，结合独立袋装弹簧、记忆棉和乳胶材料，以提供最佳支撑。
本土传承，全球视野
四星不仅深受几代新加坡人的信赖，还获得了多项殊荣。
2023年，在旨在表彰拥有超过25年历史的本土品牌的新加坡金字品牌奖上，四星一举斩获四个类别的奖项——悠久品牌奖、最受欢迎品牌奖、总冠军和名人堂。
同年，该公司在新加坡增长最快的公司中排名第41位，在零售业领域高居第二。
2024年，该公司又荣获“新加坡金字塔50强企业奖”。
在新加坡以外，四星已在文莱、柬埔寨、老挝和越南建立了区域网络和合伙业务。
该公司通过多种渠道将产品带给客户：公司自营的展厅、经销商经营的精品店以及合作伙伴的连锁店。这些实体店让客户在购买前能亲身体验公司的床垫及其他产品。
在数字时代，消费者也可以在四星的官方网站以及Shopee和Lazada等主要电子商务平台上购买其产品。
在企业对企业（B2B）业务方面，四星与众多酒店和住宿机构合作。其中包括新加坡圣淘沙湾One°15 Marina俱乐部和皇家酒店集团等高端场所，以及Coliwoo、Habyt和The Assembly Place等共享居住空间。
数代以来，四星一直致力于建立稳固的客户关系。公司所做的不仅是销售产品，还提供周到的售后支持、保修服务，并根据个人睡眠偏好和需求量身定制个性化建议。
共同的使命
除了聘请优秀员工，四星还着力于帮助他们成长。公司奉行“以人为本”的文化，这有助于维持团队稳定、精简运营流程并推动盈利增长。
公司的成功部分归功于其以开放沟通、高透明度和团队协作为核心的领导理念。
通过保持开放的心态并倾听员工和客户的意见，领导团队致力于营造一个让每个人都感到被倾听的协作环境。
四星的价值主张基于三大核心原则：成就、创新和激励。
“成就”原则支撑着其成为寝具行业公认领导者的雄心。
创新是品牌的核心，公司不断开发新产品以满足消费者日新月异的需求。
在激励方面，团队拥有一个共同的目标。尽管四星不断发展，但它始终坚守其创始使命：创造能帮助人们睡得更好、生活得更好的产品与服务。
本系列是“新加坡金字塔50强企业奖”（E50）的合作伙伴与新加坡国立大学商学院合作的教育项目的一部分。四星是2024年的获奖企业之一。年度E50排名由《商业时报》（The Business Times）和KPMG联合举办，华侨银行（OCBC Bank）赞助，并获得新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）、新加坡交易所（Singapore Exchange）和新加坡工商联合总会（Singapore Business Federation）的支持。
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