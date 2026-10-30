FTI Consulting、黄白律师事务所等七家机构受委加入烟霾调查专家小组

丰益国际表示已通知国家环境局，将聘请该专家小组中的公司进行调查

高级部长 K Shanmugam (左中) 与据称同烟霾活动有关的新加坡公司高层领导会面。 照片：CMG

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[新加坡] FTI Consulting (Singapore)、Dentons Rodyk & Davidson 和黄白律师事务所 (WongPartnership) 等七家调查与律师事务所及一名个人，受委加入当局为调查跨境烟霾相关公司而组建的专家小组。

专家小组中的调查公司包括：Control Risks Group、FTI Consulting (Singapore) 和 Kroll Singapore。

专家小组中的律师事务所和法律顾问包括：Dentons Rodyk & Davidson、TSMP Law Corporation、黄白律师事务所，以及来自 Duxton Hill Chambers 的仲裁员 Toby Landau KC。

新加坡律政部与国家环境局 (环境局) 在周五 (10月30日) 的一份联合声明中表示，这七名成员在法证调查、财务分析、企业情报、风险咨询和法律服务方面拥有专业知识。

政府于10月23日首次宣布，将成立一个由律师、审计和调查公司组成的专家小组，以审查当局认定可能与烟霾有关的公司的运营、公司关系和供应链。

律政部上周在一份新闻稿中表示，这些被点名的公司必须聘请该小组的专业人士，并应予以充分合作，提供不受限制的访问权限。

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根据内政部向媒体发布的会议记录，高级部长 K Shanmugam 在周三的一次闭门会议上表示，相关费用将由这些公司支付。

该部长指出，评估员可能需要聘请第三方或其他专家提供协助，例如为获取卫星热点数据而聘请地理空间分析师。

丰益国际 (Wilmar International) 在评估员名单公布前，于周四晚间发布的一份交易所公告中表示，公司已通知环境局，将聘请该小组中的一家调查公司和一家律师事务所。

政府早前指出，已委任 Davinder Singh Chambers 为其顾问，以协调这些跨境质询和调查；高级律师 Davinder Singh 将就调查的进行提供专业建议和指导。

新加坡正经历自2015年烟霾危机以来持续时间最长的一次跨境烟霾影响。 照片：YEN MENG JIIN, BT

环境局也于10月23日表示，已向10家在新加坡注册的公司发出通知，要求它们提供有关其运营情况以及与烟霾潜在联系的信息。这些公司是：

金光纸业 (Asia Pulp & Paper Company);

金光纸业(中国) (Asia Pulp & Paper Company (China));

丰益农业资源 (Bumitama Agri) ;

Golden Agri International ;

第一资源 (First Resources) ;

印多福农业资源 (Indofood Agri Resources) ;

肯卡纳农业 (Kencana Agri) ;

TSH Global Plantation;

TSH Overseas; and

丰益国际 .

所有这些公司都派代表出席了周三的闭门会议。出席者包括 K Shanmugam、Davinder Singh、副总理 Gan Kim Yong，以及永续发展与环境部长 Grace Fu。

新加坡正经历自2015年烟霾危机以来持续时间最长的一次跨境烟霾影响。