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EDUCATION IN THE AGE OF AI

部分新加坡应届毕业生的求职之路将崎岖不平

雇主的要求与初级工作的性质正在发生变化

Low Youjin

Low Youjin

Published Mon, Oct 19, 2026 · 07:00 AM
    • 今年3月发布的一项毕业生调查发现，2025年毕业生在毕业后六个月内的就业率为88.9%，低于2023年的92.9%。
    • 今年3月发布的一项毕业生调查发现，2025年毕业生在毕业后六个月内的就业率为88.9%，低于2023年的92.9%。 图片来源：CMG

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    尽管雇主仍有入门级职位需要填补，但新加坡的应届毕业生正进入一个更为严峻的就业市场。与此同时，雇主们的眼光已超越学历，而人工智能也正开始重塑入门级工作。

    《商业时报》将通过三篇系列报道，探讨毕业生就业市场的变化、学生如何为就业做准备，以及这对大学的角色意味着什么。

    【新加坡】对于部分新加坡大学毕业生而言，求职之路正变得日益坎坷。

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    Singapore manpowerArtificial IntelligenceEmploymentEducationFuture of Work

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