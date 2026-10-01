Jeffrey Siow：优秀的商业刊物必须提供信任、判断力和洞察力

他表示，在未来50年，《商业时报》有机会成为世界了解东南亚的窗口机构之一。

Siow表示，如今信息泛滥，任何人都可以面向全球受众发布内容，但也需要穿透更多的噪音。 摄影：YEN MENG JIIN，《商业时报》

【新加坡】交通部长兼财政部第二部长 Jeffrey Siow 于周四（10月1日）晚，在《商业时报》（The Business Times）50周年晚宴上表示，一份优秀的商业刊物的价值在于信任、判断力和洞察力。

他表示：“在过去的50年里，《商业时报》记录了新加坡崛起成为全球商业和金融中心的过程。”

“在未来的50年，你们有机会成就更宏大的事业：成为世界了解新加坡和东南亚的窗口机构之一。”

Siow在滨海湾金沙举行的活动上发表主旨演讲时说，如今信息泛滥，任何人都可以面向全球受众发布内容，但也需要穿透更多的噪音。

他补充道：“其价值所在，并不仅仅是信息的获取渠道或出版的速度。”

经核实信息的价值将日益增长

他指出，信任是所有新闻业的基石，但在商业和金融新闻领域尤为重要。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

这类新闻往往会引发即时行动，可能影响投资者的资本部署、公司对新法规的反应，或是企业对市场的评估，因此任何不准确之处都会带来严重后果。

他表示，在一个谣言可以迅速传播、看似可信的内容可以轻易由人工智能生成的世界里，经核实信息的价值将日益增长。

像《商业时报》这样成熟的新闻编辑室，事实经过核查，信源经过考验，不同观点也得到考量，因此具备优势。

其次，在判断力方面，Siow指出，虽然事实是真相的基础，但读者需要帮助来判断哪些事实至关重要。

他表示，新闻业的附加价值在于超越报道本身，例如帮助新加坡的商界领袖判断美国贸易政策变化对其供应链的影响、人工智能可能如何改变其行业，或利率变动对融资意味着什么。

《商业时报》也深入一线，通过颁奖、圆桌会议和对话等形式将商界聚集在一起。这样一来，记者就能密切关注公司、企业家和投资者最关心的问题。

这些洞见继而融入其产品中，例如精选区域关键动态的《解码亚洲》（Decoding Asia）系列新闻信。Siow说：“这些产品展现了出色的判断力：决定哪些内容值得关注，提供相关背景，并帮助读者看清宏观格局。”

最后，洞察力是关键。刊物的影响力源于对其自身经济体和区域的深刻理解，并利用这种认知来解读外部的发展动态。

Siow说：“每一家严肃的国际刊物都从某个特定地方的视角看世界。”他以伦敦的《Financial Times》、纽约的《The Wall Street Journal》和东京的《Nikkei》为例。

他表示：“《商业时报》有机会立足新加坡和东南亚，做到同样的事。”

Siow说：“每一家严肃的国际刊物都从某个特定地方的视角看世界。”他以伦敦的《Financial Times》、纽约的《The Wall Street Journal》和东京的《Nikkei》为例。

他表示：“《商业时报》有机会立足新加坡和东南亚，做到同样的事。”

他指出，随着东南亚对全球经济的重要性日益增加，“这方面的确有真实的需求”。他补充说，全球企业正更密切地关注东南亚，以寻找下一个机遇。

部长表示，由于11个亚细安经济体处于截然不同的发展阶段，各自具有不同优势，因此一份了解各个市场、企业和当地情况的商业刊物就显得尤为宝贵。

部长说：“《商业时报》在提供这种视角方面处于有利位置，并且事实上已经开始朝这个方向发展。”

《商业时报》于今年1月推出了BT Global，专门以东南亚视角报道区域和国际动态。自推出以来，其海外报道的浏览量与去年同期相比翻了一番以上，达到约3500万次。

未来50年

在晚宴的另一场致辞中，《商业时报》总编辑 Chen Huifen 回忆道，当该报于1976年创刊时，“新加坡的经济形态仍在探索之中”。

“当时我们的股票和商品市场还很年轻，我们也才刚刚开始将自己定位为外汇中心。”

她表示，《商业时报》成为了新加坡商业领域的权威记录者。但随着经济的成熟，《商业时报》需要成为解读人，而不仅仅是记录者。

Chen 表示，如今的读者称，他们在工作中依赖《商业时报》进行决策、趋势分析和战略前瞻，并在工作之余借助它来思考财富、事业和人生。

读者还希望以文字以外的形式获取信息，例如通过视觉新闻、视频和音频来理解复杂的概念——她表示，《商业时报》正在为此努力建设。

读者还分享说，《商业时报》的权威性来自其对本地细微之处的把握，它“应该在保持以新加坡为核心的同时，占据聚焦亚细安的权威报道领域”。

Chen 表示，这正是《商业时报》的前进方向。今年前八个月，《解码亚洲》（Decoding Asia）新闻信的海外总流量增长超过两倍，达到3500万页面浏览量。与此同时，海外独立用户数达到了2500万。

“同时有数万名读者订阅了我们的新新闻信，这些数据告诉我们，市场对一个值得信赖的区域性商业声音的需求正在增长。”

她补充道：“我们将继续以东南亚为支点。但我们的目标是，假以时日，能以本区域的视角来提炼和解读全球的商业新闻。”

这意味着我们将更有选择性，把焦点集中在对整个东南亚最重要的主题上，例如资本与市场、科技与人工智能、贸易与供应链、能源转型以及人口结构变化。

《商业时报》还将进一步投资于新闻信、社群和活动，以深化与读者的关系。在报道之外，它还将建立更广泛的产品组合，包括独家数据。

Chen 指出，在国内，《商业时报》的新闻报道将继续支持其资本市场和更广泛的商业生态系统的下一阶段增长。在整个区域，它希望通过对东南亚关键市场提供持续、富有洞见的报道，来填补一个真正的空白。

她表示：“我们无法确切知道50年后东南亚的商业格局会是怎样，我们也不会假装知道。但我们立志要身处其中——为新加坡，以及如今为其所在的区域，不断追问这一切意味着什么，以及未来将走向何方。”