黄总理：政府本届任期将全力解决生活成本问题并保障优质就业

他表示，政府将继续创造机遇，并在变革中为员工提供支持。

总理 Lawrence Wong 表示，他的团队在本届政府剩余的任期内有满满的议程。 照片：海峡时报

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[新加坡] 总理 Lawrence Wong 周日（10月25日）表示，生活成本、就业以及为新加坡人提供从教育到退休的支持，仍是政府未来几年的首要任务。

他补充说，“未来还会有更多举措”，他的团队在本届政府剩余的任期内有满满的议程。

“我们将继续应对生活成本压力，帮助新加坡保障更优质的就业。我们将加强从教育到退休等不同人生阶段的支持，”他在新加坡博览中心举行的两年一度的党大会上，对约3000名人民行动党（PAP）的积极分子如此表示。

这其中也包括帮助在生活中遭遇挫折的新加坡人。

在他于8月的国庆群众大会上宣布了一项主要针对有孩童家庭的配套计划后，一些新加坡人询问了对其他群体的支持。他在回应这些反馈时做出了上述保证。

兼任人民行动党秘书长的Wong总理说：“人们问道：那些没有孩子的人怎么办？单身人士怎么办？年长者怎么办？”

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他补充道：“所以我说，别担心；我们没有忘记任何人。我们在此为所有新加坡人服务。但我不可能在一次演讲中宣布所有事情！”

他指出，新加坡人给予了他的政党强有力的委托，让其继续执政。在2025年的大选中，人民行动党赢得了65.57%的选票。

他指出：“但我们必须永远记住：人民的委托不是理所当然的权利。这是一种责任：兑现我们的承诺；处理我们国家面临的难题；并为我们国家的未来做好准备。”

他补充说，在新加坡继续面对一个日益危险和动荡的世界之际，政府正努力兑现承诺。但这个城市国家处于优势地位，因为它仍然是企业和投资者信赖的合作伙伴和富有吸引力的目的地。

Wong总理表示，在过去一个月里，他会见了一些有意在此扩张业务的大型半导体公司的首席执行官，以及来自世界各地的科技初创公司创始人。

他指出，像OpenAI和Anthropic这样的领先人工智能公司也已在新加坡设立了办事处。

他补充说，新加坡正积极主动地加强与世界各地的合作关系，政府官员如今也更频繁地出访，以建立联系和深化合作。

他说，国家的声誉有助于吸引投资，从而支持经济增长、创造就业并使收入增加。

但Wong总理提醒说，整体经济数据并不能说明全部情况。“一些行业表现良好。但其他行业正面临压力。一些员工从新机遇中受益。而另一些人则在艰难地跟上步伐。”

低薪员工担心能否跟上不断上涨的成本，而四五十岁失业的新加坡人则担心是否能再次找到工作。

Wong总理说：“我们的任务不仅仅是保持经济增长。而是要确保经济增长能为所有新加坡人带来更美好的生活。”

Wong总理表示，政府将继续与全国职工总会紧密合作，帮助员工适应经济变化并从挫折中恢复。 照片：CMG

新加坡经济在2026年第三季度增长了5.4%，超出了政府的初步预测。

然而，第二季度的裁员人数升至4620人，是自2020年第四季度冠病疫情以来的最高水平。

Wong总理表示，政府理解这些担忧并将对此做出回应。

他说，政府还将继续与全国职工总会紧密合作，帮助员工适应经济变化并从挫折中恢复。

他引用了45岁的 Fajar Shah Salim 的经历。他在餐饮业担任餐厅经理二十多年后，于2025年初失业。

作为家中唯一的经济支柱，Fajar 担心账单支付问题，也为自己四十多岁要重新开始而感到忧虑。

在接受培训期间，他通过“技能创前程求职者支援计划”（SkillsFuture Jobseeker Support Scheme）在两个月内获得了约2800新元的补贴。他最终转换了行业，现在是新科工程 (ST Engineering) 的一名信息技术运营专员。

Wong总理说，Fajar 的经历说明了政府的支持和个人的努力必须相辅相成。

他说：“当他需要时，政府及时提供了支持。但 Fajar 自己也努力接受再培训，并转换到新的职业。”

他补充说，政府将继续创造机遇，并在变革中为员工提供支持，但员工也必须准备好学习和适应。

同样地，虽然政府将减少对考试的重视并拓宽升学途径，但家长必须给孩子空间，让他们按照自己的节奏成长。

而且，即使对家庭和年长者的支持得到加强，新加坡人也必须相互关照。

Wong总理说：“政府、企业、工会、员工、家庭和社区——每个人都扮演着重要的角色。”

他继续说道：“我们想要的那个新加坡，不能简单地由政府交付给新加坡人。它必须与新加坡人共同建设。”

他补充说，人民行动党政府所致力建立的合作关系是一种倾听、行动和兑现承诺的关系。“同志们，这就是我们共同建设一个更美好新加坡的方式。” 海峡时报