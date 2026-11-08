专家预计2026年烟霾将给新加坡造成23.2亿新元损失，较2015年增长4%

专家将此归因于人口增长、收入提高和游客支出增加等因素

专家表示，了解烟霾成本的承担者，有助于新加坡制定针对性的保护措施和适应计划。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

【新加坡】今年的烟霾天气是十多年来最严重的一次，截至10月31日，已给新加坡经济造成23.2亿新元的损失，比2015年高出约4%。

这是根据南洋理工大学 (NTU) 的 Euston Quah 教授和新加坡社科大学 (SUSS) 的 Eugene Or 博士的初步估算。

他们认为：“如此巨大的损失规模，更有力地证明了在实施更严厉惩罚的同时，也应资助预防措施的必要性。”

2026年的估算数据是基于一个已发表且经同行评审的成本框架，该框架由 Quah 博士、南洋理工大学的 Chia Wai Mun 副教授以及新加坡社科大学的 Tan Tsiat Siong 博士于2015年创建。

当时，他们估算2015年烟霾造成的损失为18.3亿新元，若按2026年9月的价格计算，则为22.3亿新元。

尽管今年的烟霾天数更少，平均空气污染指数 (PSI) 读数也更低，但 Quah 博士和 Or 博士得出的损失金额却更高。两位教授将此归因于人口增长、收入和游客支出增加，以及更新后的健康数据和假设。

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今年的健康负担高于2015年，这不仅包括治疗费用，还包括降低患病和过早死亡风险所产生的价值。

考虑到游客入境人数和消费数据，2026年旅游业的损失（包括直接损失和额外的商业损失）也高于11年前。

因病损失的时间（无论是工作还是非工作活动）也造成了干扰。2026年这方面的成本低于2015年，因为烟霾天数减少和污染程度降低的影响，超过了收入提高和人口增长带来的影响。

另一个被纳入考量的成本是防护成本（例如口罩），该成本较2015年的水平有所下降。家庭数量的增长被较短的烟霾持续时间所抵消。

计算中还考虑了居民的福祉，即人们为换取更清洁空气的支付意愿。

互补方法

Quah 博士和 Or 博士表示，衡量烟霾损失应为行动提供指导，并补充说，了解成本由谁承担，有助于新加坡制定针对性的保护措施和适应计划。

这些数据还可用于与印度尼西亚和其他受影响国家进行成本分摊，以防止烧芭行为。

尽管法律可以通过改变企业可能面临的损失来协助预防林火，但两位教授也建议采用一种互补的“受害者付费”方法，即由受影响国家资助预防措施，使烧芭的替代方案变得更加经济实惠。

他们说：“如果支持无火耕作方式的成本低于所能避免的损失，那么出资会让这些国家受益。”

但他们也承认，这引发了关于公平性的担忧，而且尽管公共资金应用于资助可衡量的火灾风险降低措施，但负有责任的公司仍应被追究责任。

他们说：“每项提议仍需要进行彻底的成本效益分析。”他们同时指出，衡量烟霾损失为决策提供了一个起点。

Quah 博士和 Or 博士补充道：“23.2亿新元的烟霾损失账单并不自动意味着需要设立一个23.2亿新元的预防预算。”他们建议根据成效进行分阶段资助。

“衡量烟霾损害有助于新加坡决定在哪些领域采取行动能产生最大效果。”