烟霾调查：五家新加坡注册公司同意聘请评估方

国家环境局 (环境局) 表示，此举将有助于确定这些公司是否与导致烟霾的印尼林火有关。

国家环境局表示，丰益国际 (Wilmar International)、金光农业资源 (Golden Agri-Resources)、亚洲浆纸 (APP Company)、亚洲浆纸(中国) (APP Company (China)) 和印多福农业资源 (Indofood Agri Resources) 已同意聘请评估方。 照片：商业时报资料

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 五家可能与区域林火有关并导致跨境烟霾的新加坡注册公司，已同意配合一个专家小组的评估。该小组将对这些公司进行审查并追究其责任。

国家环境局 (环境局) 在周六（10月31日）发布的一份声明中表示，该局已会见来自 丰益国际 (Wilmar International) 、 金光农业资源 (Golden Agri-Resources) 、亚洲浆纸 (APP Company)、亚洲浆纸(中国) (APP Company (China)) 和 印多福农业资源 (Indofood Agri Resources) 的代表，这些公司均已同意聘请评估方并配合评估过程。

该法定机构补充说，将与第六家公司 Kencana Agri 会面，该公司已表示愿意自愿聘请评估方。

环境局也对 第一资源 (First Resources) 发布的一份公开声明表示欢迎。声明中称，该公司准备聘请一家调查公司和一家律师事务所，以评估其与导致跨境烟霾的印尼林火之间是否存在任何潜在关联。

环境局表示：“我们期待收到其参与评估过程的书面确认。”

该局表示：“这些公司自愿参与评估过程，将有助于查明事实，包括确定这些公司是否参与或关联了导致或促成影响新加坡的跨境烟霾的印尼林火。”

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此前，因新加坡《跨境烟霾污染法》而接到通知的10家新加坡公司的代表，于周三被召集参加一场闭门会议，与会者包括高级部长 K Shanmugam、副总理 Gan Kim Yong 以及永续发展与环境部长 Grace Fu。

这10家公司是：

亚洲浆纸

亚洲浆纸(中国)

Bumitama Agri

金光农业国际 (Golden Agri International)

第一资源

印多福农业资源

Kencana Agri

TSH Global Plantation

TSH Oversea

丰益国际

在会议上，Shanmugam 告诉他们，必须从专家小组中聘请一家公司，对其运营、公司关系和供应链进行彻底调查。

审计报告必须提交给当局。

专家小组的成立最初于10月23日宣布。当时，律政部 (MinLaw) 表示，该小组将由具备专业知识的专业人士组成，他们能够进行跨境调查、追溯复杂的公司关系并审查跨多个司法管辖区的供应链。

周五，律政部和国家环境局表示，已有六家公司和一名高级律师被任命加入该小组。

在周四向新加坡交易所提交的一份文件中，拥有金光农业国际的金光农业资源表示，其自身及其子公司都将“全面透明地合作”，提供国家环境局所要求的信息。《海峡时报》