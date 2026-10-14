新加坡烟霾情况恶化 当局将开放避难所并分发N95口罩

符合条件的公众出示身份证即可领取一副口罩

为配合人民协会(PA)的分发活动，当局也将在37个综合公共交通枢纽和社会服务中心设置口罩自动贩卖机。 照片：新加坡永续发展与环境部

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【新加坡】随着新加坡烟霾情况恶化，当局将从10月14日起向弱势新加坡公民分发口罩，民众俱乐部和一些居民委员会中心的空调室也将开放，供居民暂时躲避烟霾。

人民协会 (PA) 属下的基层组织将开始向符合条件的新加坡公民分发N95口罩，其中包括年长者、孕妇、儿童和青少年，以及患有哮喘等疾病的人士。

为配合人民协会的分发活动，当局也将在37个综合公共交通枢纽和社会服务中心设置口罩自动贩卖机。

这些措施是在空气质量恶化后启动的。10月14日下午，主要烟霾污染物PM2.5指数飙升，西部地区的PM2.5读数一度飙升至284，处于“非常高”水平，而中部、东部和南部地区则处于“高”水平。

国家环境局 (环境局) 在10月14日的一份声明中表示：“鉴于PM2.5水平已达到非常高的范围，并考虑到24小时空气污染指数 (PSI) 可能进入非常不健康的范围，政府已开始分发口罩。”

每位符合条件的公众出示身份证后，即可领取一副口罩。他们也可以委托家人或朋友，使用符合条件者的身份证代为领取。

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符合领取口罩条件的人士包括：

建国一代

立国一代

社保援助计划 (CHAS) 橙色卡持有者

社保援助计划 (CHAS) 蓝色卡持有者

医疗费豁免卡持有者

社保援助计划 (ComCare) 受益人

孕妇

7岁至16岁的儿童

患有哮喘等疾病的人士

孕妇、儿童和患有疾病的人士只能在民众俱乐部等人民协会(PA)的地点领取口罩。

人民协会办事处和自动贩卖机的地点可查询 go.gov.sg/hazemask

环境局表示：“N95口罩将逐步在指定的领取点提供，可能无法在所有地点立即领取。”

“自动贩卖机将从今晚开始陆续在全岛部署，所有领取点的存货也将逐步并定期补充。”

民众俱乐部以及部分指定的居民委员会中心和居民联系网中心的空调室，也已设立为烟霾避难所，供公众暂时躲避烟霾。

如果24小时空气污染指数进入300点以上的危险水平，烟霾避难所的开放时间将延长至晚上10点。

环境局表示，观测到加里曼丹林火产生的浓厚烟霾正飘向新加坡，苏门答腊上空也观测到烟霾。

该机构补充道：“预计浓厚烟霾将在夜间和明天持续飘向新加坡。”

预计10月15日，新加坡的24小时空气污染指数将处于200点以上的不健康至非常不健康水平。 《海峡时报》