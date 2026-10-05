国会将讨论公务员在未公布地铁站附近不成比例购房的指控

公共服务署表示，正在确认相关房产交易，并将进行审查，以评估是否存在实际不当行为

九名国会议员已就该指控向政府提出质询。 图片：ST

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】有关公务员及其家属在规划中但尚未公布的地铁站附近不成比例购买房产的指控，将在10月6日的国会会议上进行讨论。

根据10月5日发布的议程文件，九名国会议员已就这些指控向政府提出质询。该指控源于美国非营利组织国家经济研究局 (National Bureau of Economic Research) 在9月份发表的一篇论文。

Alex Yam (马西岭-油池集选区) 已向总理 Lawrence Wong 提问，公共服务部门是否已审查研究结果，政府是否会独立调查或验证这些结果，以及将采取何种应对措施。

他还询问，目前有哪些保障措施，用以防止和侦查公职人员利用非公开政府信息谋取个人经济利益。

官委议员 Azhar Othman 询问，是否存在监管框架以确保此类行为受到遏制；工人党议员 Gerald Giam (阿裕尼集选区) 则提问，此类行为是否构成违反法定义务或公务员准则。

政府已在审查2007年至2011年间，由当时参与铁路规划的官员所进行的购房交易，审查范围是那些靠近后来被宣布为地铁站地点的房产。

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公共服务署在9月25日的一份声明中表示，正在确认相关交易，并将进行审查，以评估是否存在实际不当行为。声明补充道，如果有证据表明某官员利用非公开信息为个人利益购买房产，该案件将被移交警方作进一步调查。

该论文称，发现了公务员进行“知情交易” (informed trading) 的明确证据。论文引述的研究结果显示，与具有相似人口特征和住房消费行为的非公务员对照组相比，公务员在规划中的地铁站附近的购房密度更高。

另外，在2026年第二季度裁员人数攀升至疫情以来的最高水平后，包括四名职工总会议员在内的九名国会议员就新加坡裁员人数上升的问题提出质询。

9月21日发布的最新劳动力市场数据显示，新加坡在2026年第二季度的裁员人数增至4620人，达到自2020年最后一个季度以来的最高水平。

员工在被裁退六个月后重返职场的比率也放缓至54.9%，低于前一季度记录的60.7%。

Patrick Tay (先驱) 提问，在过去14个季度中，哪些行业中被裁退的本地专业人员、经理、执行人员和技师 (PMETs) 的六个月重返职场率一直处于最低水平。

与此同时，Melvin Yong (拉丁马士) 向代人力部长 Jasmin Lau 提问，关于那些最不可能从雇主处获得裁员福利或其他相关财务支持的被裁员工，他们的背景特征为何。

国会议员们还就9月份宣布的南北交通廊道 (North-South Corridor) 建设延误一事提出了几个问题。

这条连接北部城镇与市区的21.5公里长高速公路，因遇到意料之外的困难地质条件，需要进行更复杂的施工作业，因此将延期两年。

从海军部西路 (Admiralty Road West) 到伦多道 (Lentor Avenue) 的南北交通廊道高架桥部分，现在将从2029年起分阶段通车，而非原定的2027年。

六名国会议员，包括几位选区位于新加坡北部和中部地区的议员，已提问该延误将对项目周边地区的居民和企业造成何种影响。

国会还将辩论为议长 Seah Kian Peng 以及副议长 Christopher de Souza 和 Xie Yao Quan 加薪的议题。

国会领袖 Indranee Rajah 已提出一项动议，建议将 Seah Kian Peng 的薪金与政府在9月份采纳的新指导原则挂钩。

国会当时获悉，议长的薪金将继续与上调后的MR4级别部长参考薪金的50%挂钩。议长的年薪将从55万新元增至90万新元，其中包括奖金和可变动部分。

她还另外提出一项动议，建议每位副议长获得相当于议长月薪15%的津贴，外加奖金和可变动部分。

政府也另外提出一项动议，建议将总统年薪从1,568,900新元上调至2,568,200新元。

这三项动议将一并进行辩论，并遵循9月份关于政治职位薪金的辩论所确立的指导原则。

在2012年有关部长薪金的辩论之后也曾有过类似动议，当时这些动议未经辩论即获通过。《海峡时报》