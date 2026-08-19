Hsieh Fu Hua接替Peter Seah出任全国工资理事会主席

Seah自2015年起担任全国工资理事会（NWC）主席，而Hsieh自8月7日起担任副主席。

【新加坡】人力部于周三（8月19日）表示，全国工资理事会（NWC）主席Peter Seah因“个人原因”将卸任。

人力部在一份新闻声明中表示：“经过慎重考虑，本部决定批准该请求。”

Hsieh Fu Hua将接替Seah出任主席，该任命即刻生效。他仅在12天前刚被任命为2026/27届全国工资理事会副主席。

Seah自2015年起担任全国工资理事会主席。在他的领导下，理事会渡过了冠病疫情的挑战，并建立了“支撑新加坡工资政策的三方共识”。他同时也是星展银行（DBS）的主席。

其接任者在商界、社会服务和公共领域拥有丰富的经验。

Hsieh目前担任新加坡国立大学（国大）的校董会主席，同时也是新加坡政府投资公司（GIC）的董事。

他曾担任国家福利理事会会长、新加坡交易所（SGX）总裁以及淡马锡 (Temasek Holdings) 总裁。

人力部补充道：“他在凝聚各方利益相关者及建立共识方面的经验，对于领导全国工资理事会即将进行的工资问题三方审议将是宝贵的。”