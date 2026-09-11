「我太老了」：星展银行总裁 Tan Su Shan 排除从政可能，呼吁引进多元人才提升政策辩论水平

她曾是人民行动党 (PAP) 党员，后退党并于2012年至2014年期间担任官委议员 (NMP)。

星展银行总裁 Tan Su Shan 说：「我希望看到健康的辩论，这些辩论不涉及人身攻击，而是更多地围绕政策、判断和贷款展开。」 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

【新加坡】星展银行 (DBS) 总裁 Tan Su Shan 已排除从政的可能，但她指出，新加坡需要从公共和私营领域吸引候选人，以提升政策辩论的质量。

在周五（9月11日）由新加坡报业俱乐部（Singapore Press Club）组织的一场炉边谈话中，当被问及是否会考虑从政时，57岁的 Tan Su Shan 回应道：「我太老了。」

Tan Su Shan 曾是新加坡执政党人民行动党（People’s Action Party, 简称PAP）的党员，之后她退出该党，并于2012年至2014年期间担任官委议员（Nominated Member of Parliament, 简称NMP）。

此番言论发表于一场关于部长加薪的国会辩论之后，在该辩论中，总理 Lawrence Wong 表示希望吸引私营领域的候选人加入政府。

Wong 总理以银行、电信、航空和工程等领域的新加坡大型上市公司领导者为例，说明政府正在与之竞争的人才库。

尽管政府不打算与这些私营领域专业人士的薪资看齐，但 Wong 总理表示，新加坡「不能假装机会成本不存在」，因为他们的薪酬已经「远高于」初级部长的薪资水平。

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去年出任星展银行总裁的 Tan Su Shan，在2025年获得了总值964万新元的赔偿配套，这涵盖了她上任后首九个月以及年内早些时候担任副总裁期间的薪酬。与此同时，MR4级初级部长的参考年薪将从110万新元提高至180万新元。

在此背景下，Tan Su Shan 指出，有必要继续提升新加坡的辩论质量，而这只能通过拥有合适行业经验的合适人才来实现。

「我希望看到健康的辩论，不涉及人身攻击，而是更多地围绕政策、判断和贷款展开，如果这意味着吸引新加坡最优秀的人才加入，何乐而不为？」

在这方面，私营领域的专业人士很重要，因为他们为商业和增长所做的决策可能与公共领域的人不同，而这对于新加坡保持其重要地位至关重要。

她补充说，保持领先也意味着愿意承担风险，并接受某些尝试可能会失败。

「新加坡似乎绝不能在任何事情上失败，对吧？我们总是那个最优秀的学生，」她说。「但说真的，在这个世界上，我们需要通过失败来学习和前进。」