报道：印尼自10月24日起开始削减对新加坡的天然气出口

此次削减量相当于印尼2024年通过管道向新加坡出口天然气总量的约8%

印尼曾是全球最大的液化天然气出口国，但在过去二十年间逐渐失去了市场份额。 图片来源：印尼能源和矿产资源部

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【雅加达讯】随着对能源安全的担忧日益加剧，Prabowo Subianto总统领导的政府采取行动优先满足国内能源需求。据报道，印尼自10月24日起，每日削减对新加坡310亿英热单位（BBTUD）的天然气出口。

此次削减影响了从纳土纳和苏门答腊通过管道供应的天然气。就在几天前，印尼能源和矿产资源部长Bahlil Lahadalia曾提出可能停止向邻国出口天然气。

据印尼媒体10月24日报道，印尼上游油气监管机构SKK Migas表示，来自纳土纳的出口量将减少15 BBTUD，而源自苏门答腊的供应量将削减16 BBTUD。

SKK Migas负责人Djoko Siswanto表示，削减措施将于10月24日生效，其中苏门答腊的削减量来自Jambi Merang气田。

据报道，Djoko于10月23日在雅加达一场能源行业颁奖典礼的间隙表示：“从明天开始，我们将削减从纳土纳出口至新加坡的15 BBTUD天然气，以及从苏门答腊出口的16 BBTUD天然气。”

他补充说，此次削减只会影响新加坡，因为相关的出口管道直接连接到这个城市国家。

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根据美国能源信息署的数据，此次削减量相当于印尼2024年通过管道向新加坡出口天然气总量的约8%。

该机构称，印尼当年向新加坡出口了约41.1亿立方米的天然气，但目前尚不清楚最新削减量占当前供应量的具体比例。

计划中的削减

为满足日益增长的国内需求，印尼多年来一直计划减少对新加坡的天然气出口。2022年，雅加达同意将对新加坡的天然气供应延长至2028年，但供应量低于前一份合同。

据Reuters报道，Djoko在2025年4月表示，印尼计划削减从苏门答腊到新加坡的天然气出口，同时利用纳土纳的供应来弥补削减的部分。

次月，双方签署了一项协议以落实这一安排，允许更多来自苏门答腊的天然气用于国内，而无需等量减少对新加坡的供应。然而，最新的公告涉及同时削减来自苏门答腊和纳土纳的供应。

此举也正值Bahlil就保障印尼能源资源和优先满足国内消费需求发表了日益尖锐的言论之后。

10月21日，Bahlil表示，鉴于全球地缘政治的不确定性，出于国家能源安全的考虑，政府正在考虑不再与邻国续签天然气出口协议。

他在雅加达一次内阁会议后对记者说：“我也许在考虑不再延长对邻国的天然气出口，因为我们必须生存下去并满足国内需求。”

10月23日，Bahlil表示，印尼目前约30%的天然气产量用于出口，其余70%则分配给国内消费。

他表示，随着雅加达寻求扩大其下游加工能力，政府将审查天然气分配，以确保更多天然气能被引向国内产业，特别是石化行业。

此次削减之前，Bahlil也曾警告称，印尼可能会停止向未能表现出相互尊重的国家出口能源。

10月22日，他表示雅加达将审查与不尊重印尼的国家的能源出口协议，不过他没有点名任何具体国家或争议。

他说：“我将毫不犹豫地考虑停止向不尊重印尼的国家出口。”

在他发表此番言论之前，Prabowo曾将印尼的自然资源比作血液，并警告说如果身体持续失血将无法生存。总统敦促各位部长确保国家资源用于造福本国人民。

副总理Gan Kim Yong在2025年9月向国会表示，印尼是新加坡天然气的主要来源国之一，现有的进口合同将于2028年底到期。

另外，印尼和新加坡正在推进跨境电力贸易计划，但关于定价的谈判仍未解决。

10月19日，Bahlil表示，由于在定价上存在分歧，两国尚未就电力出口达成协议。THE STRAITS TIMES