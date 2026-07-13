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商用车拥车证保费再创新高 业界呼吁重新审视该组别

随着成本飙升，企业呼吁设法降低商用车拥车证保费或使其更公平

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Derryn Wong

Derryn Wong

Published Mon, Jul 13, 2026 · 07:00 AM
    • 随着拥车证保费上涨，图中的日产NV200货车目前包含拥车证的售价约为13万3800新元，与2023年12月相比上涨了约34%。
    • 随着拥车证保费上涨，图中的日产NV200货车目前包含拥车证的售价约为13万3800新元，与2023年12月相比上涨了约34%。 照片：海峡时报

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】在屡创新高的保费背景下，业界人士呼吁对用于注册商用车的C组拥车证（Certificate of Entitlement, COE）规则进行改革。

    观察人士指出，即使拥车证制度的检讨正在进行中，仍需采取直接行动，以确保小型企业不会被高价挤出市场。

    新加坡社科大学（SUSS）的副教员 Christopher Tan 说：“高昂的C组保费对小型企业和商人造成了严重后果，他们会发现谋生越来越困难。但这也反映出我们的交通系统需要更广泛的改革。”

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