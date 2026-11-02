柔新经济特区吸引218亿美元投资 总体规划蓝图将于12月发布

该经济特区的总体规划蓝图将于12月发布，下一次论坛将在2027年第一季度前举行

（左起）柔佛州务大臣 Onn Hafiz Ghazi、马来西亚经济部长 Akmal Nasrullah Mohd Nasir、新加坡国家发展部长 Chee Hong Tat 及高级政务部长 Sun Xueling 在滨海湾花园会晤后合影。 图片来源：CMG

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】在2025年1月至2026年6月期间，由马来西亚投资发展局管辖的柔佛-新加坡经济特区（JS-SEZ）已录得888.3亿令吉（约合218亿美元）的已批准投资。

根据周一（11月2日）柔佛-新加坡合作部长委员会（JSCMC）首届会议结束后发布的联合声明，在这笔总额中，已有403亿令吉（约占45%）的投资得到落实。

声明中称：“已批准的项目预计将创造28,755个潜在就业机会，其中已落实的项目带来了12,796个工作岗位。”

“部长们对来自新加坡以及由新加坡转介至柔佛投资促进中心的新加坡公司的投资表示欢迎。”

JSCMC接替了马来西亚依斯干达联合部长级委员会，这“反映了两国合作范围的深化与扩大”。该委员会负责监督柔新经济特区下优先举措的落实。

该委员会的首次会议在滨海湾花园举行，由新加坡国家发展部长 Chee Hong Tat 和马来西亚经济部长 Akmal Nasrullah Mohd Nasir 共同主持。

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柔佛州务大臣 Onn Hafiz Ghazi 和新加坡国家发展兼交通部高级政务部长 Sun Xueling 以及两国的多位高级官员也出席了会议。

他表示：“我们当然希望保持这一良好势头，这必将为两国、两国人民以及这两个地区的商界带来益处。”

两国领导人还指出，在经历了一次推迟后，柔新经济特区总体规划蓝图正按计划推进，预计将在12月即将举行的马新领导人非正式峰会上发布。

Chee 表示：“该蓝图代表了我们希望为柔佛-新加坡经济特区实现的中长期愿景。”

“但要实现这一愿景，各机构之间需要付出大量努力，以敲定在人才发展、便利人员与货物往来、促进贸易与投资，以及交通与互联互通等方面的具体举措。”

Akmal 补充道：“随着这份蓝图的到位，我们希望在两国承诺的推动下，2027年的发展势头能更加强劲。”

Chee 表示，除了经济特区，JSCMC 也是一个有用的平台，可供两个地区就广泛议题加强合作。

他特别强调了互联互通的重要性，并提到了跨境德士服务的改善、新柔捷运系统项目，以及正在进行的关于进一步加强渡轮服务的讨论。

他补充说，在全球充满不确定性的时期，新加坡和马来西亚作为志同道合的伙伴和近邻，必须更加紧密地合作，以实现增长并创造良好的就业机会。

声明称，在会议期间，双方听取了柔新经济特区联合工作委员会及各工作组的进展汇报，并关注了涵盖基础设施和公用事业发展的未来规划。

双方还注意到马来西亚在2027年预算案下为支持柔新经济特区而正在推行的各项举措。

这些举措包括发展士乃那（Sedenak）的Nexus创新与工业中心、改善基础设施和交通连接、促进战略投资，以及加强森林城市（Forest City）的金融服务。