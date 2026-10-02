法官批准引渡一名涉全球内幕交易案的新加坡人至美国

此人 Ge Zhi 在美国面临六项证券欺诈和洗钱指控

为躲避执法部门的侦查，Ge Zhi 所在的团伙使用了“一次性”手机（burner phones）、暗语以及加密消息应用程序。 图片来源：JOSH GE/FACEBOOK

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】一名新加坡法官已批准将新加坡人 Ge Zhi 引渡至美国，就其在一个全球内幕交易团伙中所扮演的角色接受审判。该团伙利用“一次性”手机和暗语来躲避侦查。

根据引渡程序，法官下令将 Ge Zhi 收押入狱，以等待律政部长发出将他移交至美国的授权令。

在此项裁决作出之前，经历了长达两年的法律程序，期间这名在逃者曾多次试图拖延此案。

Ge Zhi 在美国面临六项证券欺诈和洗钱指控。他于2024年7月应美国提出的引渡请求，被新加坡警方逮捕。

在周四（10月1日）发布的书面判决理由中，地方法官 Cheng Yuxi 表示，根据《引渡法令》的所有法律要求均已满足，可将 Ge Zhi 收押入狱等待移交。

该法官表示，他已于9月22日向 Ge Zhi 解释了他的裁决，并告知他可以向高等法庭申请对拘留令进行复核，或者放弃此项权利。

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Ge Zhi 请求两天时间考虑，并于9月24日告知法庭他不会放弃寻求复核的权利。他目前仍被还押。

在2026年8月的一次听证会上，总检察署提交了一份由美国联邦调查局（FBI）特工出具的宣誓书，其中列出了所获得的对 Ge Zhi 不利的证据。

根据该宣誓书，Ge Zhi 于2016年11月在巴黎被一个名叫 Eamma Safi 的人和另一名代号为 CC-1 的同谋招募。

会面后，他们涉嫌利用重大非公开信息策划了一起内幕交易案，参与者遍布美国及其他国家。

由 Ge Zhi 招募的一名参与者（代号 CW-1）承认，他在2017年至2020年期间参与了该计划的股票交易。CW-1 已于2023年12月在美国就其所受指控认罪。

根据FBI特工的陈述，Ge Zhi 和 Safi 联系了多人，旨在招募愿意分享上市公司财务业绩和并购活动内幕信息的投资银行家及其他企业内部人士。

宣誓书援引了 Ge Zhi 与其一位在纽约地区当演员的朋友之间的信息交流，其中 Ge Zhi 请这位朋友为他介绍“银行家之类的人”。

宣誓书列举了十多个案例，说明 Ge Zhi 及其同谋如何利用此类信息进行交易，并将其提供给他人，用于买卖上市公司的证券。

这些公司包括 Alexion Pharmaceuticals、Cytokinetics、Gemalto、Ingenico Group、Kindred Healthcare、Medidata Solutions、Pinnacle Foods、Principia Biopharma、Tiffany & Co, 以及 Walgreens Boots Alliance。

为躲避执法部门的侦查，Ge Zhi 所在的团伙使用了“一次性”手机（burner phones）、暗语以及像 Signal 这样具有信息自动删除功能的加密消息应用程序。

这些同谋使用“袜子”和“鞋子”作为一次性手机和SIM卡的暗号，用“绿色蔬菜”指代金钱，并用“比赛”指代即将发布但尚未公开的企业公告。

根据宣誓书，Ge Zhi、Safi 及其他人从那些获得他们所提供信息的人那里收取回扣，即一定比例的交易利润。

例如，在最初向 CW-1 提供了有关 Pinnacle 和 Kindred 的信息后，Ge Zhi 解释说，虽然这最初的几个样本是免费的，但“推广人要从门票销售中抽取50%的利润”。

Ge Zhi 通过一名代号为 CC-10 的个人转移了他的一部分交易利润。

2019年3月，CC-10 和 Ge Zhi 讨论了后者返还4万美元交易利润的事宜，暗号为“40公斤肉”。

CW-1 还承认，他曾受 Safi 和 Ge Zhi 指示，将30万美元的收益电汇至一个由代号为“7号个人”所持有的香港银行账户。

当 CW-1 表示担心此举看起来可疑时，Ge Zhi 指示 CW-1 告诉银行，这笔钱是支付给一个只接受现金的古董表经销商的款项。

据称，Ge Zhi 甚至安排从“7号个人”的香港地址寄了一个包裹给 CW-1。一张运单的照片被用作支持这笔30万美元转账的理由。

缺乏合作意愿

地方法官 Cheng Yuxi 的书面判决理由也解释了为何法庭程序耗时两年多才结束。

原定于2025年5月、2025年8月和2026年3月的三次庭审日期，均因 Ge Zhi 及其当时的律师以各种理由在最后一刻提出申请而被取消。

例如，重新安排在2025年8月的庭审日期被取消，是因为当时观察到 Ge Zhi 行为异常，其律师称他的躁郁症可能复发。

但在2025年10月，心理卫生学院的一份报告指出，没有证据表明 Ge Zhi 患有任何活跃的精神障碍，并且他“神志显然清醒”。

该报告的结论是，Ge Zhi 的“行为可归因于其不愿配合法庭程序”。

交付审判的听证会最终于8月20日开始，Ge Zhi 在出庭作证前一再要求更多时间。

法官说：“无可避免的结论是，诉讼程序的延误完全且直接归因于 Ge 先生本人的申请。” 《海峡时报》