司法机构与律师协会将成立联合委员会，以解决律师流失问题

研究发现，截止日期和与法官的互动是导致律师流失的主要压力来源

一些初级律师表示，由于与法官席的互动充满压力且令人士气低落，他们被明确建议不要从事诉讼职业。 图片来源：海峡时报

【新加坡】司法机构和新加坡律师协会将成立一个联合工作委员会，以解决一项研究中提出的部分问题，该研究揭示了律师离职的原因。

SG Courts（新加坡法院）的一位发言人表示，律师协会与法院领导层之间的定期对话已反映出一些问题。

在律师协会委托、于6月23日发布的一项为期四年的研究中，律师们指出，法庭的截止日期和与法官的互动是导致他们离职的主要压力来源。

SG Courts的发言人表示，在过去三年中，共收到两起正式的行为投诉，且均得到了彻底调查。

该发言人表示：“我们正式、独立的司法投诉程序对与行为相关的投诉保持开放和可用。”他补充说，联合委员会将研究对话机制和反馈渠道是否有效，以及公众对现有渠道的认知度是否足够广泛。

该委员会还将审查案件管理实践和时间表预期是否根据当前的执业现实进行了适当调整。

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该发言人表示：“我们一直认为，及时的司法审判并非一个官僚目标。”他补充说，这是一个关乎司法公正的基本问题，能让庭审各方受益。

“同时，我们致力于确保对及时性的追求不会给从业者带来不合理的代价，因为他们是实现司法公正的重要伙伴。”

这项由律师协会委托的研究，参考了对前任法官、法律学者以及来自不同类型律师事务所律师的31次深度访谈，并对855名在职和前任律师进行了调查。

负责该研究的人才洞察公司Anthro在一份媒体声明中表示，调查和访谈得出的一个一致信息是，导致人员流失的状况是由多方因素造成的，而律师流失是新加坡法律界一个长达数十年的问题。

“压力是层层传递的：法庭的时间表设定了截止日期，客户的期望决定了工作强度，计费模式划定了界限，资深从业者树立了规范，而法学院则塑造了新律师的期望。”

报告称，法庭的截止日期和与法官的互动是外部因素，律师事务所无法通过内部政策调整来缓解。

研究中的几位律师观察到，时间表的设定似乎更多地受到结案率目标或有时间限制的目标的影响，而非个案的具体情况。

报告称，律师们还描述了被司法人员训斥、嘲笑或个人指责的经历。

一些初级律师表示，由于与法官席的互动充满压力且令人士气低落，他们被明确建议不要从事诉讼职业。

报告建议设立正式渠道，供律师就时间表实践和司法行为提供反馈。

SG Courts发言人表示，司法机构将与律师协会合作，处理法院职权范围内的反馈意见。

相互尊重

联合委员会中，司法机构的代表包括大法官办公室主任Juthika Ramanathan和最高法院主簿Jill Tan。

律师协会的代表包括高级律师Lok Vi Ming，以及协会青年律师委员会的联合主席Darryl Chew和Charmaine Yap。

研究完成后，律师协会成立了一个工作组，由Chew和Yap领导，旨在就工作场所文化、监管行为、身心健康评估以及导师制度等领域制定切实可行的建议。

在评论研究结果时，大法官Sundaresh Menon表示，一个有效的司法系统有赖于法官席与律师界之间的相互尊重、协作以及对可持续发展的共同承诺。

“虽然我们必须维持及时提供司法服务所需的高标准，但我们的法庭必须始终是充满尊严、专业精神和相互尊重的地方。

“我们要求我们所有的法官和司法人员都遵守这些严格的行为准则，”他说道。

研究还发现，客户需求是“永远在线”文化的主要驱动因素，具体表现为要求律师全天候待命，工作侵占年假和病假。

一些律师称，每周工作80小时已是常态。

律师们还表示，他们离开的是糟糕的管理者，而非工作本身，并报告了欺凌行为，尤其是在缺乏健全人力资源架构的公司。

他们报告了一种代际传递的模式，即经历过严苛对待的资深律师，会将对下一代施加同样待遇的行为合理化。

新加坡律政部表示，必须认真对待并仔细考虑该研究的发现，并对律师协会立即采取的措施以及联合工作委员会的成立表示欢迎。

“我们在新加坡的法律人才是宝贵的资产。

律政部（MinLaw）的一位发言人表示：“因此，重要的是，我们要就如何在行业发展与个人职业成长之间，以及在从事法律实践的福祉与长期可持续性之间保持平衡，展开一场开放而坦诚的对话。” 《海峡时报》