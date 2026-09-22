Kuah Boon Wee当选SNEF 2026-2028届会长

这位MTQ Corporation的董事将接替 Tan Hee Teck，同时有三名新成员加入该雇主联合会的19人理事会

新当选的新加坡全国雇主联合会会长 Kuah Boon Wee 自2015年起便在该联合会的理事会任职。 照片：SNEF

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【新加坡讯】MTQ Corporation董事 Kuah Boon Wee 已当选为新加坡全国雇主联合会 (SNEF) 2026至2028年任期的会长。

他接替了自2024年7月起担任会长的 Tan Hee Teck。

新加坡全国雇主联合会于周二（9月22日）表示，在该联合会第46届常年会员大会后，Kuah由新成立的19人理事会选举产生。

他自2015年起便在SNEF理事会任职，并于2024年成为副会长。在理事会任职期间，Kuah代表雇主参与了关于劳资关系和人力课题的三方讨论，其中包括对《雇佣法令》的最新审查。

Kuah表示：“自2015年在SNEF理事会任职以来，我有机会与各行各业的雇主和人力资源专业人士进行交流，从而更深入地了解他们所面临的挑战。”

他补充说，企业目前正应对经济不确定性、快速的技术变革、人口结构变化以及不断演变的劳动力期望，因此，在国家人力和劳动力相关的讨论中反映雇主的观点变得日益重要。

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新一届理事会成员包括来自银行、制造业产业群、专业服务、物流、酒店、工程、能源和科技等行业的高级商业领袖。

三名新成员分别是：HRnetGroup执行董事兼首席企业官 Adeline Sim、万态保育集团 (Mandai Wildlife Group) 集团首席执行官 Bennett Neo，以及大信电缆 (Tai Sin Electric) 执行董事兼首席执行官 Bernard Lim。

其他理事会成员包括星展银行 (DBS) 新加坡集团执行总裁兼区域主管 Lim Him Chuan、新翔集团 (Sats) 总裁兼首席执行官 Kerry Mok，以及担任SNEF副会长之一的普华永道 (PwC) 新加坡执行主席 Marcus Lam。

Kuah表示，SNEF将继续与雇主、政府和劳工运动三方合作，共同制定“平衡且务实的解决方案”，以增强企业竞争力和劳动力的韧性。

SNEF拥有超过4000家会员公司，这些公司遍布16个行业领域，共雇用约90万名员工。

去年，该联合会还成立了咨询、资源和顾问中心，旨在深化与会员的互动，并确保他们的反馈在政策制定中得到考量。

与此同时，在理事会任职17年后，Tan Hee Teck卸任。

他于2009年加入理事会，2014年成为名誉财政，2022年担任副会长，并于2024年7月接任会长。

在其任期内，Tan曾代表SNEF在多个机构任职，包括全国工资理事会、劳资政工作小组、新加坡经济复苏工作组以及公积金局。

在他的领导下，SNEF还完成了对其章程的审查，旨在加强企业治理和运营灵活性。