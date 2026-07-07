律师公会针对 Pritam Singh 的纪律处分程序定于8月13日审理

新加坡法院网站的审讯排期表显示，此案将由三司特别庭审理

Pritam Singh 因向国会特权委员会宣誓撒谎的两项罪名，于2025年2月被定罪。 照片：NG SOR LUAN, 海峡时报

【新加坡】新加坡律师公会针对工人党党魁、非执业律师 Pritam Singh 提起的纪律案件，已定于8月13日进行审理。

新加坡法院网站的审讯排期表显示，此案将由三司特别庭审理。三司特别庭有权暂停违纪律师的执业资格或将其从名册中除名。

审理此案的法官包括大法官 Sundaresh Menon、Kannan Ramesh 法官以及 See Kee Oon 法官。

律师公会由高级律师 Cavinder Bull 领导的 Drew & Napier 律师事务所团队代表。

Pritam Singh 则由 Peter Cuthbert Low 及其 Peter Low Chambers 律师事务所的团队代表。

身为阿裕尼集选区国会议员的 Pritam Singh，于2025年2月因向国会特权委员会宣誓撒谎的两项罪名被定罪。

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此案与前工人党国会议员 Raeesah Khan 于2021年在国会撒谎一事有关。她当时谎报了一起性侵案的细节，并指控警方处理不当。

2025年12月，Pritam Singh 针对其定罪向高等法庭提出的上诉被驳回，并支付了1万4000新元的罚款。

1月14日，国会通过动议，裁定 Pritam Singh 不适合继续担任反对党领袖。他于1月15日被总理 Lawrence Wong 正式免去该职务。

律师公会发言人于3月13日告诉《海峡时报》，法律规定该公会必须对 Pritam Singh 启动纪律处分程序。

该发言人表示，此程序是依据《法律专业法令》于3月4日启动的。

该发言人说，此举是基于总检察署提供的信息，即 Pritam Singh 被判犯有涉及“欺诈或不诚实”的罪行。

根据《法律专业法令》，若一名受管制的法律执业者被判犯有涉及欺诈和不诚实的罪行，律师公会必须在没有进一步指示的情况下，向法庭申请对其采取纪律处分。

可能的制裁包括从名册中除名、最高10万新元的罚款以及谴责。

工人党也成立了一个纪律委员会，以调查 Pritam Singh 的定罪事件。

工人党在4月30日的一份声明中表示，其-中央执行委员会因 Pritam Singh 违反党章的两项条款，已向他发出正式训诫信。

Pritam Singh 于6月28日再次当选为工人党秘书长。

尽管有一群心怀不满的干部试图将他拉下马，他仍在党的内部选举中获得了“绝大多数”的选票。海峡时报