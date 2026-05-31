五国联防协议领导人重申该55年历史防务协定的战略意义

五国联防协议是一个协商性安全框架，其成员国包括新加坡、马来西亚、澳大利亚、新西兰和英国。

【新加坡】5月31日，在新加坡国防部长 Chan Chun Sing 主持的一场会议上，来自五国联防协议 (FPDA) 的高级国防官员重申了各自国家对这一长期安全框架的承诺。

这五位领导人是在新加坡香格里拉对话会期间举行的早餐会上会晤的。他们一致认为，该协议在区域安全架构中扮演着重要角色，并持续具有战略意义。

五国联防协议 (FPDA) 成立于1971年，是一个协商性安全框架，成员国包括新加坡、马来西亚、澳大利亚、新西兰和英国。

该协议是在英国从该地区撤军后成立的，旨在确保新加坡和马来西亚在面临迫在眉睫的武装攻击时能够获得援助。

FPDA会议是在新加坡香格里拉酒店举行的年度防务峰会的常规活动。出席会议的有澳大利亚副总理兼国防部长 Richard Marles、新西兰国防部长 Chris Penk、马来西亚国防部长 Mohamed Khaled Nordin 以及英国安全政策总干事 Paul Wyatt。

新加坡国防部表示，FPDA提升了成员国军队在多个方面协同合作的能力，包括人道救援与赈灾以及海事安全。

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每年，这五个国家的军事人员都会在上半年举行“Bersama Shield”演习，并在下半年举行“Bersama Lima”演习。

这些军事演习的重点是新加坡和马来西亚的外部防御。

另外，总理 Lawrence Wong 于5月31日早些时候在脸书（Facebook）的一篇帖子中表示，在2026年香格里拉对话会上的讨论，凸显了在一个更加不确定和复杂的世界中，对话、信任与合作的重要性。

他补充说，这场于5月31日结束的峰会提供了一个“宝贵的机会”，以交流意见、增进理解和加强合伙业务。

Wong总理写道：“新加坡将继续致力于成为一个值得信赖的中立平台，促进开放和建设性的接触，帮助弥合我们区域内外的分歧并促进合作。”《海峡时报》