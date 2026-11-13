新加坡Nvidia芯片案：一男子面临41项指控
另有四人也因与此案相关的罪行而被起诉
- 34岁的Shi Bingzhe于11月12日面临41项指控，其中包括一项获取犯罪行为所得利益的指控。 图片来源：海峡时报
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】Nvidia芯片案再有第五人被控上法庭。
34岁的Shi Bingzhe于11月12日面临41项指控，其中包括一项获取犯罪行为所得利益的指控。
另有其他个人也因与此案相关的罪行而被起诉。
他们分别是41岁的Aaron Woon Guo Jie、49岁的Alan Wei Zhaolun、51岁的中国籍公民Li Ming以及51岁的Jenny Lim。
Wei、Lim和Woon面临欺诈和洗钱指控，而Li则被控欺诈和欺诈交易。
今年7月，四家涉嫌向马来西亚出口可能含有Nvidia芯片的电脑服务器的公司，被控作出虚假陈述。
这些公司分别是Aperia International、A-Speed Infotech和Aperia Cloud Services (II)——统称为Aperia集团（Aperia Group）——以及Luxuriate Your Life。
当时，Wei是Aperia集团的首席执行官，Lim是该公司的首席财务官，Woon则是公司的销售主管。
Li在Luxuriate Your Life担任公司的财务总监。
在调查过程中，警方针对此案发出一份处置禁制令，涉及一栋价值约5500万新元的优质洋房。他们还从与调查有关的银行账户中扣押了约100万新元的资金。
此案之所以曝光，是由于美国方面展开的一项调查，旨在查明中国初创公司DeepSeek是否通过从包括新加坡在内的其他国家的第三方购买先进的Nvidia芯片，从而规避了美国的限制。
在Nvidia公布最新财务业绩后，新加坡受到的审视愈发严格。财报显示，其第三季度22%的销售额来自新加坡，使该国成为仅次于美国的第二大芯片买家。
2025年2月18日，时任贸易及工业部第二部长Tan See Leng在国会上表示，Nvidia出售给新加坡并实际运抵本地的产品，占该芯片制造商总收入的不到1%。
Tan博士还表示，Nvidia计入新加坡商业实体的其余收入，并未涉及向该国的实体货物运输。
此为发展中新闻。 《海峡时报》
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