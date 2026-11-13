新加坡Nvidia芯片案：一男子面临41项指控

另有四人也因与此案相关的罪行而被起诉

34岁的Shi Bingzhe于11月12日面临41项指控，其中包括一项获取犯罪行为所得利益的指控。 图片来源：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】Nvidia芯片案再有第五人被控上法庭。

34岁的Shi Bingzhe于11月12日面临41项指控，其中包括一项获取犯罪行为所得利益的指控。

另有其他个人也因与此案相关的罪行而被起诉。

他们分别是41岁的Aaron Woon Guo Jie、49岁的Alan Wei Zhaolun、51岁的中国籍公民Li Ming以及51岁的Jenny Lim。

Wei、Lim和Woon面临欺诈和洗钱指控，而Li则被控欺诈和欺诈交易。

今年7月，四家涉嫌向马来西亚出口可能含有Nvidia芯片的电脑服务器的公司，被控作出虚假陈述。

THE BUSINESS TIMES INSIGHTS Powering Asean's Future 2026 Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets ACCESS THE INSIGHTS

这些公司分别是Aperia International、A-Speed Infotech和Aperia Cloud Services (II)——统称为Aperia集团（Aperia Group）——以及Luxuriate Your Life。

当时，Wei是Aperia集团的首席执行官，Lim是该公司的首席财务官，Woon则是公司的销售主管。

Li在Luxuriate Your Life担任公司的财务总监。

在调查过程中，警方针对此案发出一份处置禁制令，涉及一栋价值约5500万新元的优质洋房。他们还从与调查有关的银行账户中扣押了约100万新元的资金。

此案之所以曝光，是由于美国方面展开的一项调查，旨在查明中国初创公司DeepSeek是否通过从包括新加坡在内的其他国家的第三方购买先进的Nvidia芯片，从而规避了美国的限制。

在Nvidia公布最新财务业绩后，新加坡受到的审视愈发严格。财报显示，其第三季度22%的销售额来自新加坡，使该国成为仅次于美国的第二大芯片买家。

2025年2月18日，时任贸易及工业部第二部长Tan See Leng在国会上表示，Nvidia出售给新加坡并实际运抵本地的产品，占该芯片制造商总收入的不到1%。

Tan博士还表示，Nvidia计入新加坡商业实体的其余收入，并未涉及向该国的实体货物运输。

此为发展中新闻。 《海峡时报》