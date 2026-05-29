万态野生动物集团全面开放雨林探险乐园，为长达十年的复兴计划画上圆满句点
集团总裁表示，希望在目前每年500万人次的基础上“显著”增加园区的客流量
- 雨林探险乐园设有难度各异的探险活动。 照片：万态野生动物集团
本文由AI辅助翻译
【新加坡】万态野生动物集团于周五（5月29日）正式开放了东区雨林探险乐园，这是该园区探险乐园的第二阶段。此举标志着一项为期十年的改造项目圆满落成。
占地126公顷的万态野生动物世界目前包含五个野生动物园、两个室内景点、会议、奖励旅游、大型企业会议和展览（MICE）设施、两个豪华露营地以及一个度假村。
集团总裁 Bennett Neo 在活动场边向媒体表示，所有主要建筑工程均已完成，下一步将是持续改进，以提供更具沉浸感的游客体验、更深入的保育工作以及更优化的动物栖息地。
他补充说，尽管项目因冠病疫情而出现延误，但集团对项目的完成感到“满意”。
“我们每年约有500万名游客，希望未来几年能大幅增加这一数字，”他说，但他拒绝透露具体目标。
他认为，虽然由于地缘政治环境不明朗，国际旅游业“有些缓慢”，但随着最新项目的推出，游客人数将会改善，因为这将整个园区定位为一个完整的“野生动物和自然旅游目的地”，而不仅仅是几个独立的公园。
在特别提到由 Banyan Tree 经营的万态雨林度假村的最新情况时，Neo 指出，在解决了初期的“磨合问题”后，该酒店目前在同类竞争者中名列前茅，入住率也在不断上升。他补充说，酒店不仅接待了许多游客，也有新加坡人入住。
一个“独具特色”的目的地
在开幕活动上，永续发展与环境部长 Grace Fu 表示：“最初的宏伟构想，现已发展成为全球最独特的野生动物和自然目的地之一，也是新加坡旅游业的基石。”
兼任主管贸易关系部长的 Fu 补充道，万态野生动物世界具备有利条件，能在新加坡的“旅游业2040”发展蓝图中发挥关键作用。
她指的是新加坡旅游局（STB）的目标，即到2040年实现470亿至500亿新元的旅游收入。
新加坡旅游局体验发展司助理局长 Jean Ng 指出，该园区“增加了”我国旅游产品的“密度”，并提升了其吸引力。
占地7公顷的东区雨林探险乐园，其设计灵感源自热带非洲和马达加斯加。它隶属于更大的雨林探险乐园景点。这个占地20公顷的空间横跨两个区域，由穿梭巴士和一条有盖走道连接。其中，位于西区的首个区域已于去年开放，其灵感来自东南亚的森林。
总体而言，该景点容纳了近60个物种，并设有11项难度各异的探险活动。
东区雨林探险乐园也将提供全新的豪华露营体验。
到了7月，位于新区域的万态野生动物医疗中心——即园区内的第三家动物医院——也将全面投入运营。
该中心致力于治疗和帮助本土野生动物康复，将由集团旗下的保育部门负责运营。
游客将能通过观景廊，观察获救野生动物接受兽医护理的过程。
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