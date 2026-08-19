随着与香港的竞争加剧，新加坡金管局推出新的资产管理激励措施

措施包括新的税务豁免计划、对冲基金投资计划以及吸引外国人才的举措

“我们将采取一切必要措施，维持并捍卫我国金融服务业的竞争力。”国家发展部长兼新加坡金融管理局 (金管局) 副主席 Chee Hong Tat 指出。 照片：商业时报资料

【新加坡】为提升新加坡作为资产管理中心的竞争力，新加坡金融管理局 (金管局) 正计划推出一系列新措施，包括一项新的税务豁免计划、一项对冲基金投资计划以及一个旨在吸引外国人才的工作准证通道。

金管局于周三（8月19日）表示，这三项措施旨在激励主要资产管理公司将其业务活动、资本配置和人才部署扎根于新加坡。

此举出台的背景是，业界日益担忧新加坡可能会将投资人才和基金管理业务流失到其他竞争中心，因为包括香港在内的司法管辖区正加大力度吸引资产管理公司。

香港于今年6月在宪报刊登了一项法案，旨在扩大对私募基金、家族办公室和附带权益的税收优惠。通过扩大免税资产类别并取消附带利润5%的上限，香港扩大了其相对于新加坡等竞争对手的实际税务优势。

新加坡国家发展部长兼金管局副主席 Chee Hong Tat 表示，他并不认为与香港的竞争是一场“零和”游戏，因为两个市场作为金融领域都有足够的增长空间。

但新加坡必须审视整体竞争格局，以保持其吸引力。

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他表示：“我们将采取一切必要措施，维持并捍卫我国金融服务业的竞争力。”

在回应有关公告发布时机的询问时，Chee 指出，税收政策的变动通常在新加坡的年度预算案中公布，但在与资产管理行业沟通后，他认为在当前这个节点分享最新进展非常重要。

他补充说：“（这样做是）为了让他们在决定业务选址和发展方向时，能够将这些因素考虑在内。”

另类投资管理协会 (Aima) 在7月致金管局的一封信中敦促新加坡，随着该地区资产管理竞争的加剧，应及时做出战略性回应。

此前，Aima 发现越来越多的对冲基金公司和资产管理公司正考虑将员工和办公室从新加坡迁往香港或其他拥有更优惠税收激励框架的城市，有些甚至计划在“数月内”完成迁移。

Aima 在信中表示：“这并非为了对标香港，而是为了更新新加坡自身的价值定位。”

三项措施

金管局的第一项措施是一项拟议的税务豁免，旨在涵盖向合格基金提供基金管理服务所产生的与利润相关的回报。

这些合格基金已需满足经济实质要求，涵盖了1947年报税法第13D、13O、13OA、13U和13V条下的基金，其中包括由单一家族办公室管理的基金。

当企业实体、合伙业务或个人在提供基金管理服务时，根据合同从合格基金的利润中获得分成，该收入将适用税务豁免。

拟议的税务豁免计划预计从2027估税年生效，更多细节将在2027年财政预算案中公布。

其次，金管局将为希望在新加坡设立或深化业务的对冲基金经理推出一项新的对冲基金投资计划。

金管局预计该计划将支持新加坡对冲基金投资生态系统的发展，包括辅助服务提供商和主要经纪商。

该机构指出，更多细节将在准备就绪后公布。

第三，金管局正在“海外网络和专才准证”框架下增设一条投资管理通道，该准证计划旨在吸引顶尖的外国专业人士。

金管局表示，这条新通道面向“有潜力或已经对”新加坡资产管理行业“做出重大贡献”的外国领袖和高级投资专业人士。

该通道可能会重新评估薪资要求，以更好地反映行业内既有的薪酬结构，例如认可与投资表现和基金成果挂钩的回报。

Aima 在信中指出，对于流动性最强的人才群体而言，个人税收是决定性因素。

信中表示，搬迁决策是基于整体薪酬待遇做出的，而人才方面最先感受到压力。

2025年，新加坡的总资产管理规模 (AUM) 增长了10.1%，达到6.7万亿新元。

传统领域的资产管理规模增长了9%，而2024年的增幅为16%。

与此同时，包括私募股权和风险投资、对冲基金、房地产以及房地产投资信托基金在内的另类投资，其资产管理规模在2025年增长了0.4%，远低于2024年14%的增幅。

另类投资资产管理规模增长放缓的原因是一家大型管理公司缩减了规模，但这一下降被几家新进管理公司的增长所抵消。

Aima 在其信中鼓励金管局“尽早，甚至在敲定细节之前”，就向业界传达其政策方向。

信中指出：“现在发出一个方向性的信号，将能稳定那些正在权衡招聘、平台扩张和区域总部决策的基金经理。”