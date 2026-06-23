The Business Times
business-time-50

经济学家：新加坡5月核心通胀低于预期，金管局或在7月维持政策不变

电价在连续17个月同比下降后，预计将在7月飙升

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Tessa Oh

Tessa Oh

Published Tue, Jun 23, 2026 · 06:27 PM
    • 新加坡金融管理局 (金管局) 和贸易及工业部 (贸工部) 表示，通胀风险仍偏向上行，因为全球能源供应恢复慢于预期，或供应链关键投入持续短缺，可能进一步推高进口成本。
    • 新加坡金融管理局 (金管局) 和贸易及工业部 (贸工部) 表示，通胀风险仍偏向上行，因为全球能源供应恢复慢于预期，或供应链关键投入持续短缺，可能进一步推高进口成本。 照片：商业时报资料图

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】在5月份核心通胀率维持在1.4%，未如市场预期加速之后，私营领域的经济学家于周二（6月23日）表示，新加坡金融管理局 (金管局) 很可能在7月的会议上维持货币政策不变。

    新加坡统计局的数据显示，核心通胀率与4月份持平，低于彭博社对私营领域经济学家调查得出的1.6%的预估中值。

    新加坡金融管理局 (金管局) 和贸易及工业部 (贸工部) 在一份联合声明中表示，该数据主要是由于服务业通胀下降，抵消了食品、零售及其他商品通胀的上升。

    此翻译对您是否有帮助？

    Singapore economyElectricitySingapore inflationMonetary Policy

    TRENDING NOW

    Altitude Xperience argued that the rooftop space in contention was not considered an unused space.

    Simba ordered to pay S$700,000 in damages to indoor skydiving operator Altitude Xperience for trespass

    Lazada says it will treat impacted employees with the applicable requirements based on the market they are in.

    Lazada cuts about 5% of workforce as part of review across South-east Asia markets

    The transaction is the latest under Singtel’s capital recycling programme Singtel28, which has now unlocked S$6.8 billion.

    Singtel sells S$1 billion in Gulf Development shares

    Some industry watchers wonder if Orchard Road can hold its own next to competing retail destinations, both global and local.

    What’s wrong with Orchard Road? Experts weigh in on the street’s cachet and its future

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More