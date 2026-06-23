经济学家：新加坡5月核心通胀低于预期，金管局或在7月维持政策不变

电价在连续17个月同比下降后，预计将在7月飙升

新加坡金融管理局 (金管局) 和贸易及工业部 (贸工部) 表示，通胀风险仍偏向上行，因为全球能源供应恢复慢于预期，或供应链关键投入持续短缺，可能进一步推高进口成本。 照片：商业时报资料图

【新加坡】在5月份核心通胀率维持在1.4%，未如市场预期加速之后，私营领域的经济学家于周二（6月23日）表示，新加坡金融管理局 (金管局) 很可能在7月的会议上维持货币政策不变。

新加坡统计局的数据显示，核心通胀率与4月份持平，低于彭博社对私营领域经济学家调查得出的1.6%的预估中值。

新加坡金融管理局 (金管局) 和贸易及工业部 (贸工部) 在一份联合声明中表示，该数据主要是由于服务业通胀下降，抵消了食品、零售及其他商品通胀的上升。