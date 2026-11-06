口罩派发和避烟处将于11月7日停止；烟霾补贴计划将从11月12日起结束

近三成符合资格的新加坡人已通过自动售货机和其他领取点领取口罩

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【新加坡】随着季候风交替期的到来和降雨增多，跨境烟霾影响我国的风险预计将降低。因此，新加坡大部分的烟霾应对措施将于11月7日结束，包括口罩派发和避烟处的运作。

国家环境局 (环境局) 于11月5日表示，烟霾补贴计划将从11月12日起停止。

环境局每日发布的 24小时 空气污染指数 (PSI) 预测，在持续发布了两个多月后，也将于11月7日停止。

烟霾口罩的派发将于11月7日下午6点结束。

同一天同一时间，作为避烟处的民众俱乐部空调室，以及部分居民委员会 (RC) 和居民联系网 (RN) 中心的空调室也将关闭。

由28个机构组成的烟霾应对工作小组也将解散。

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截至10月29日，近三成符合资格的新加坡人——包括60岁及以上的年长者、孕妇和儿童——已通过自动售货机、民众俱乐部和其他领取点领取了口罩。

10月14日，在西部地区的PM2.5（烟霾期间的主要污染物）水平飙升至非常高的水平后，当局开始派发口罩并在民众俱乐部开放空调室作为避烟处。

综合社区中心以及居民委员会和居民联系网中心也设立了避烟处。

于10月12日启动的烟霾补贴计划，病患可享受该计划看诊的最后一天是11月11日。

卫生部在11月5日的另一份声明中表示，截至10月31日，参与该计划的全科医生诊所共录得超过10万次就诊，综合诊疗所则记录了超过6万次就诊。

在该计划下，符合资格的新加坡公民在超过1300家私人全科医生诊所和综合诊疗所治疗烟霾相关疾病，支付的费用不超过10新元。

随着空气质量状况的改善，人力部也将从11月7日起，停止针对户外工作者的烟霾相关措施。

环境局表示：“雇主可以恢复户外工作，无需采取额外的烟霾相关预防措施。”

总体而言，新加坡在2026年经历了超过七周的烟霾天气。烟霾始于9月4日，当时空气质量首次进入不健康水平。

之后，阵阵烟霾持续侵袭我国，直到10月26日左右空气质量才有所改善。

气象部门于10月29日表示，由于新加坡进入季候风交替期，风向改变，可能会降低跨境烟霾影响我国的风险。季候风交替期的特点是风力较弱且风向多变。

加上新加坡及周边地区天气更加湿润，预计新加坡的烟霾情况将有所好转。

随着西南季候风的减弱，季候风交替期的天气状况已在新加坡及周边地区逐步形成。

西南季候风季节的特点是风从南边吹来，在过去两个月里，这股风将印度尼西亚林火造成的污染吹向了新加坡。

预计11月6日的空气污染指数将在51至80之间的中等水平。环境局补充说，11月6日及周末期间，新加坡及周边地区的阵雨和多变的风向应能持续抑制烟霾情况。

尽管新加坡周边的风向条件随着降雨增多而变得更为有利，但印度尼西亚的林火仍在燃烧。亚细安气象中心网站显示，11月5日下午5点后，加里曼丹和苏门答腊仍有热点。

在加里曼丹南部地区观测到中度至重度烟霾。海峡时报