Desmond Lee：学校将继续开放；若烟霾情况恶化至危险水平 O水准考试或将延期
Lee提醒公众警惕社交媒体上流传的有关学校停课的虚假信息
- 教育部长Desmond Lee于10月16日表示，教育部希望尽量减少对学生造成的干扰。 照片来源：海峡时报
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 学校将继续开放，学生将在装有空气净化器的封闭式空调考场参加O水准和A水准考试。
教育部长Desmond Lee于10月16日表示，教育部希望尽量减少对学生造成的干扰，因为他们一直在努力备考。O水准笔试于10月19日开始，A水准实验考试则正在进行中。
Lee在10月16日的烟霾问题跨部门工作小组记者会上表示，若24小时空气质量预测达到危险水平，即24小时空气污染指数 (PSI) 超过300点，教育部将考虑根据针对年幼学生的卫生指示，重新安排O水准考试。
他表示，由于A水准考生年龄较大，考试一般不太可能受到影响。但他补充说，教育部在决定考试是否继续进行时，也会考虑实际情况。
Lee说，如果学生感到不适，无法参加或继续考试，应立即就医，获取医生证明，并通过学校申请特殊考量。学校将指导这些学生完成必要的程序。
他补充说，任何受影响的考试都将改期至最早的可行日期，并由新加坡考试与评鉴局 (考评局) 公布相关变动。
他说，若有任何全国考试需要改期，学校将直接通知学生和家长。
Lee提醒公众警惕社交媒体上流传的有关学校停课的虚假信息。
他表示：“社交媒体上曾出现有关学校停课的假新闻，造成了混乱和焦虑症。”他敦促家长、学生和公众通过教育部的官方渠道和‘家长直通车’(Parents Gateway)应用获取最新信息。
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他补充说，关于O水准和A水准考试日程安排的任何变动，更多信息将在考评局网站上公布。
GCE O水准考试的主要笔试定于10月19日开始，至11月10日结束。GCE A水准考试则正在进行中，H2物理和生物的实验考试分别安排在10月19日和22日，而主要笔试将从11月2日的英文理解与写作科目开始。
2026年的小六会考（Primary School Leaving Examination）所有试卷已于9月30日结束。
10月16日，Lee还概述了在空气质量恶化期间维持学校运作的措施，包括调整户外活动、部署空气净化器，以及为有既往病史的学生采取额外预防措施。
他表示，对于年幼的学生，如果第二天的24小时空气污染指数预测达到301及以上的危险水平，教育部将考虑关闭从学前班到中学的各级学校，并转为居家学习。
Lee说，在这种情况下，当局也将强烈建议家长和监护人将婴幼儿留在家中，因为他们更容易受到烟霾对健康的影响。
他表示，在这种情况下，幼儿园课程和为有发展需求的儿童提供的早期介入服务也将暂停。
这包括婴儿与幼儿早期介入计划（EIPIC和EIPIC-P）服务，以及以学前教育中心为基础的早期介入项目，例如“发展支持-增强版”计划（Development Support-Plus programme）和“发展支持-学习支持”计划（Development Support-Learning Support programme）。
Lee承认，对于无法在家办公或为孩子寻找替代看护服务的家长来说，这可能具有挑战性。
他指出，因此，教育部幼儿园、幼儿园托管服务（Kindergarten Care）以及在幼儿培育署 (幼培署) 下注册的学前教育中心将继续开放。
他补充说，前往这些设施的儿童将能够在采取预防措施的情况下，如在封闭房间内使用空气净化器，参加阅读和手工等室内活动。
Lee还向公众保证，小学、中学、学生托管中心和特殊学生托管中心将继续开放，以照顾没有其他看护安排的学生。
他表示，由于初级学院和理工学院、大学等高等教育学府的学生年龄较大，线下课程可能会继续进行，但也会根据实际情况进行调整。
当被问及小学何时会转为居家学习时，Lee表示，当空气污染指数预测达到危险水平时，教育部会考虑这样做，但“不会死板地拘泥于数字”。
他说，决策还会考虑其他因素，包括学生的年龄、脆弱性以及既往健康状况。
他表示，学校也拥有自主权，可以根据学生的需求调整预防措施，因为学校最了解实地情况。
Lee说，任何转为居家学习的决定通常会提前一天，根据国家环境局的空气污染指数预测做出，以便学校有时间准备。
当被问及是否有更多学生请病假，以及即使空气质量未达到危险水平，这是否会成为决定转为居家学习的考量因素时，Lee表示，各校情况有所不同。
他说，一些学校的学生患病率与2025年同期相比没有变化，而另一些学校则报告有更多学生生病。
他补充说，学校已为必要时的居家学习做好了准备，这得益于在冠病疫情期间积累的经验，当时课堂学习受到的干扰更持久、更不确定。“我们这些年来一直保持着这种（应急）能力，如果有需要，我们就会启动。”
在2015年9月的严重烟霾事件中，由于空气质量预测将达到非常不健康或潜在危险的水平，教育部于当年9月25日下令所有中小学停课一天。原定于当天举行的O水准实验考试延期至9月29日。
然而，当年的小六会考（PSLE）仍在10月1日如期举行，候选人在配备了空气净化器的封闭空间内参加考试。海峡时报
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