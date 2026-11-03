人力部因涉嫌违反工作准ž¯条例，调查45家参与樟宜机场运营的公司

初步调查显示，向人力部申报的薪金和职业存在虚报

人力部表示，在最近的一次检查中，发现有就业准证持有人被安排从事行李处理服务。 照片：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】约45家公司因涉嫌违反工作准证条例，正接受人力部（MOM）的调查，违法行为包括虚假申报和非法部署外籍劳工。

人力部在11月2日的一份媒体声明中表示，已查明约270名工人，他们受雇于机场地勤服务商新翔集团（SATS）的承包商及其分包商，其部署可能不符合工作准证规定。

该部门表示，在最近的一次检查中，发现有就业准证持有人被安排从事行李处理服务。

该部门表示，初步调查显示，这些就业准证持有人向人力部申报的薪金和职业存在虚报。

其他工作准证持有人也被发现从事行李处理工作，这与他们申报的职业不同。

人力部表示，对涉嫌违反工作准证条例的调查仍在进行中。

THE BUSINESS TIMES INSIGHTS Powering Asean's Future 2026 Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets ACCESS THE INSIGHTS

该部门在声明中说：“人力部已指示新翔集团加强对其承包公司的监督，包括核实外籍劳工的部署是否符合其工作准证的规定，并纠正任何违规行为。”

声明补充说，它还向参与新翔集团运营的其他公司发出了通告，强调他们有义务遵守新加坡有关雇佣外籍人力的法律以及适用的工作准证要求。

作为对人力部声明的回应，新翔集团在11月2日的声明中表示，在一次例行内部审计中，它发现了一些与工作准证相关的违规行为，涉及其部分承包公司雇佣的工人。

声明补充说，它已对那些“不符合我们合同要求的标准和义务，并被评估为不遵守适用法律”的承包公司采取了行动。

该公司表示，此后已审查了其合作的其他承包公司的做法，并将通过审计流程确定的承包公司和受影响工人的名单与人力部分享。

这家机场地勤服务商表示，它一直与人力部及相关利益方密切合作，以支持他们的调查。

声明补充说，此后它已完成对部署在樟宜机场运营中的承包商员工队伍的“全面评估和审计”，并将对那些被发现违反法律及其与新翔集团合同义务的公司采取“必要行动”。

该公司还表示，截至11月2日，它已经“加强了内部核查进程控制装置，以确保承包商的工人根据其各自工作准证的参数进行部署”，并且正在根据人力部的指导方针纠正合规问题。

声明还补充说，新翔集团工友联合会（SATS Workers’ Union）已与其接洽，讨论对与新翔集团员工一同工作的合同工进行检查和控制的重要性。

新翔集团表示将继续与工会合作，以维持与工人的信任并确保他们得到公平对待。

在回应《海峡时报》的询问时，新翔集团表示，由于调查仍在进行中，无法分享更多关于内部审计进行时间以及对违规公司采取了哪些行动的细节。

当《海峡时报》询问时，新翔集团同样以调查正在进行为由，拒绝透露被调查的45家公司在其承包商中所占的比例。

当《海峡时报》问及其内部核查流程的改进措施时，新翔集团表示，它“致力于与人力部合作，继续加强对承包公司的监督，并确保它们履行法律规定的义务”。

它重申，这些改进措施确保其承包商的工人按照其工作准证的规定进行部署，并且正在纠正合规问题。

根据新加坡法律，在工作准证申请中作虚假申报而被定罪者，可被处以最高2万新元的罚款、最高两年的监禁，或两者兼施。

非法部署外籍雇员的雇主可被处以最高1万新元的罚款，并可能被禁止雇用工作准证持有人。

人力部也鼓励知晓可能存在违反工作准证条例行为的人士向该部门举报，并补充说所有信息都将严格保密。《海峡时报》