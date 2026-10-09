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观察家：拟议的拥车证改革将解决组别问题，但或致保费上涨

合并组别意味着拥车证的竞争将更激烈，私召车也将从回扣中受益

Derryn Wong

Derryn Wong

Published Fri, Oct 9, 2026 · 05:06 PM
    • 业内观察家表示，陆路交通管理局（陆交局）拟议的拥车证制度改革，将解决目前豪华车被当成主流车款的问题。
    • 业内观察家表示，陆路交通管理局（陆交局）拟议的拥车证制度改革，将解决目前豪华车被当成主流车款的问题。 照片：DERRYN WONG，《商业时报》

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】业内观察家表示，拟议中的拥车证（COE）制度改革将解决现有组别划分的问题，并有助于区分大众市场和豪华车款，但此举也可能推高保费，并刺激私召车的购买需求。

    新加坡社科大学（SUSS）经济学副教授 Walter Theseira 说：“为大众市场车款的拥车证提供回扣，并对价格较高的汽车征收附加费，将能实现让大众市场和豪华车款的拥车证价格产生差异的目标。”

    但汽车顾问 Say Kwee Neng 表示：“就整体可负担性或价格水平而言，合并这两个组别可能是最糟糕的做法，因为这几乎肯定会将保费推向更高水平。”

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    COEAutomotiveLTA

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