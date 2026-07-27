经济学家：继7月“半步触发式”举措后，最早或于10月再度收紧货币政策
新加坡金融管理局表示，更强劲的增长和不断累积的中期通胀风险，使其有必要进一步收紧政策。
- 经济学家普遍认为，新加坡金融管理局对增长前景更为乐观的评估，是其出人意料地决定收紧货币政策的主要原因。 照片：BT FILE
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（新加坡）私人领域经济学家表示，在周一（7月27日）采取温和的“非常轻微”紧缩举措后，新加坡金融管理局 (金管局) 最早可能在10月再次行动。
金管局调高了新元名义有效汇率 (S$NEER) 政策区间的斜率，但保持了区间的宽度和中心轴不变。
此举出乎私人领域经济学家维持政策不变的预期。彭博社的一项调查显示，18位经济学家中仅有四位预料到这一举措。
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