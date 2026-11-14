微软新加坡服务中断超24小时后 大部分已恢复

星展银行、大华银行和马来亚银行等银行表示，其电邮服务已经恢复

11月13日，新加坡关于Microsoft Outlook问题的报告在上午约9点30分达到1135宗的高峰，同日晚上约8点45分逐渐降至347宗。 图片：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】在一次影响全球数十万用户的Microsoft服务中断一天后，新加坡大部分电邮服务已于周六（11月14日）恢复。

包括新加坡国内税务局、新加坡土地管理局、新加坡保健服务集团（Singhealth）和新加坡警察部队在内的多个法定机构和政府部门，在周五晚间和周六上午分别于Facebook发文指出，其电邮服务已恢复正常运行。

星展银行（DBS）、大华银行（UOB）和马来亚银行（Maybank）等银行也已在各自的Facebook页面上更新消息，称其电邮服务已经恢复。

周五，新加坡关于Microsoft Outlook问题的报告在上午约9点30分达到1135宗的高峰，同日晚上约8点45分逐渐降至347宗。

新加坡政府科技局（GovTech）在周五回复媒体询问时证实，一些政府系统受到了此次中断的影响，并补充说，该机构正与Microsoft合作以恢复受影响的服务。

私营和教育领域也受到了此次服务中断的影响，本地银行报告了电邮服务中断的情况，不过核心银行业务未受影响。

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新加坡理工大学（SIT）和新加坡社科大学（SUSS）的电邮服务也受到了此次中断的影响。

据路透社报道，根据Ookla的数据，有关此次服务中断的报告从格林威治标准时间周四下午5点25分（新加坡时间周五凌晨1点25分）开始攀升。这是Microsoft历史上持续时间最长的故障之一，也是其服务在2026年发生的第二次中断。

Microsoft表示，此次服务中断特别影响了与其基于云的电邮和日程安排中心——Exchange Online相关的功能，而未连接的应用程序则可正常运行。

路透社报道称，Downdetector在全球范围内记录了超过740万份报告，峰值时每分钟接近2万份，是正常水平的1500多倍。

Microsoft在周六凌晨12点40分于X平台上发布的一则更新中表示，其各项服务已“广泛恢复并趋于稳定”。

该公司澄清，此问题与网络攻击或人工智能代理无关。

该帖子补充道：“此次事件是由早期网络容量升级过程中的一个问题所引发，该问题在最近一次网络变更后浮现。”

Microsoft还表示，一旦审查完成，将提供一份完整的事件后报告。

《海峡时报》已联系新加坡政府科技局以获取更多信息。 海峡时报