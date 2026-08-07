全国工资理事会就薪金与雇佣指导原则征求公众意见
人力部预计薪金将保持增长
- 由政府、雇主和雇员三方代表组成的全国工资理事会，将于8月19日召开会议。 照片：海峡时报
本文由AI辅助翻译
【新加坡】全国工资理事会（NWC）正就其常年薪金和雇佣指导原则征求公众意见，目标是在10月底前发布该原则。
人力部于8月7日发布文告称，理事会定于8月19日召开会议，以制定2026年12月1日至2027年11月30日期间的指导原则。
有意就即将出台的指导原则提供反馈和建议者，可在8月19日之前通过此链接提交。
人力部表示，全国工资理事会将考虑新加坡的经济竞争力、劳动力市场状况、通货膨胀、生产力增长以及全球经济前景等因素。
理事会也将继续为低薪工人的渐进式薪金增长范围提供常年指导。
渐进式薪金模式是一个与技能和生产力提升挂钩的薪金阶梯，目前适用于特定行业和职业的低薪工人，包括清洁和安保业。该模式下，每个等级的薪金底线会根据预设的时间表调高。
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这个由政府、雇主和雇员三方代表组成的理事会，将由 Peter Seah 担任主席，他同时也是星展银行 (DBS) 的主席。
根据人力部 (MOM) 5月份发布的《薪金实践报告》，扣除通货膨胀因素后，2025年的实际薪金增长了4%，高于2024年录得的3.2%。
人力部预计薪金增长将保持积极态势，但表示在全球不确定性和通胀压力下，企业在加薪方面可能会采取更为谨慎的态度。《海峡时报》
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